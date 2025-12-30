Оплата публикаций

Катрина Грэйт представляет песню как «Деды Морозы» придали сил

Деды Морозы - Katrina Great

Молодая исполнительница Катрина Грэйт представляет свою новую авторскую песню «Деды Морозы», которая выйдет 2 января 2026 года на всех музыкальных платформах. Эта энергичная поп-песня с элементами рока посвящена новогодней тематике и призвана убедить слушателей в том, что они и есть Деды Морозы, то есть сами способны исполнить все свои заветные мечты.

Как рассказывает сама певица, желание выпустить новогоднюю композицию в разгар праздников было всегда, но каждый год планы срывались из-за высокой загруженности в конце года.

«В этом году свободного времени было ещё меньше, – делится Катрина Грэйт. – Я написала песню, но за этим следовал целый пласт задач, связанных с песней, которые я не успевала выполнить. Казалось, релиз отложится на год, и я уже почти сдалась. Однако, в момент одной из репетиций эта песня внезапно внушила мне мысль, что всё получится, несмотря на препятствия. За очень сжатые сроки я полностью завершила и запустила проект».

«Деды Морозы» – это не просто песня, а мотивирующее послание о самоинициативе и вере в собственные силы, особенно актуальное в период новогодних перемен. Катрина Грэйт подчеркивает уникальную способность песни вдохновлять: «Получается, творение вдохновило его автора. Надеюсь, песня окажет подобный эффект и на слушателей, подарив им заряд энергии на весь год».

