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ДомойМир музыкиЖеня Малахова написала ответ американской певице Miley Cyres

Женя Малахова написала ответ американской певице Miley Cyres

editor
By editor
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женя-малахова
Фото © пресс-служба «Первое музыкальное»

Женя Малахова – популярная российская актриса, певица, телеведущая, мамочка двоих детей и медийная личность. Известна своей яркой харизмой, успешными проектами в кино, а также музыкальной карьерой.

Эта композиция позиционируется как ответ на мировой хит американской суперзвезды Майли Сайрус «I Can Buy Myself Flowers». Женя Малахова не скрывает вдохновения оригиналом, но подчеркивает уникальность и глубоко личный посыл своей песни.

««Майли» – это наш ответ на трек певицы Майли Сайрус. Но это гораздо больше, чем просто ответ, – делится Женя. – Это абсолютно женская песня, настоящий гимн всех сильных, независимых девушек. Для тех, кто все может и добивается в этой жизни сам, преодолевая любые трудности на своем пути. Эта песня – о нашей внутренней силе и уверенности».

Трек «Майли» обещает стать мощным заявлением, созвучным настроениям современной аудитории. Он продолжает линию песен о женской самоценности и независимости, поднятую хитом Сайрус, но обещает привнести узнаваемый стиль и эмоции Жени Малаховой.

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