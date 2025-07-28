Женя Малахова написала ответ американской певице Miley Cyres

Женя Малахова – популярная российская актриса, певица, телеведущая, мамочка двоих детей и медийная личность. Известна своей яркой харизмой, успешными проектами в кино, а также музыкальной карьерой.

Эта композиция позиционируется как ответ на мировой хит американской суперзвезды Майли Сайрус «I Can Buy Myself Flowers». Женя Малахова не скрывает вдохновения оригиналом, но подчеркивает уникальность и глубоко личный посыл своей песни.

««Майли» – это наш ответ на трек певицы Майли Сайрус. Но это гораздо больше, чем просто ответ, – делится Женя. – Это абсолютно женская песня, настоящий гимн всех сильных, независимых девушек. Для тех, кто все может и добивается в этой жизни сам, преодолевая любые трудности на своем пути. Эта песня – о нашей внутренней силе и уверенности».

Трек «Майли» обещает стать мощным заявлением, созвучным настроениям современной аудитории. Он продолжает линию песен о женской самоценности и независимости, поднятую хитом Сайрус, но обещает привнести узнаваемый стиль и эмоции Жени Малаховой.