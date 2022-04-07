Керамику Юлии Бариевой и фотографии Моники Дубинкайте представят в галерее Surface Lab Art

15 апреля 2022 года в галерее Surface Lab Art откроется выставка «Объятие» – проект художницы-керамистки Юлии Бариевой, объединивший вазы и скульптуры, плавные формы которых вдохновлены тактильностью. Сокуратором проекта выступило флористическое бюро Simple Flowers, благодаря которому в каждом из изделий начал жить особенный цветок.

Объекты Юлии Бариевой культивируют ценность физического взаимодействия. Прикасаясь к ним, чувствуя движение форм в своих руках, их мягкость и податливость, и вместе с тем твердость, мы учимся принимать неоднозначность. Ровно как в отношениях с людьми, где существуют свои неровности и эмоциональная изнанка, а параллельно — чуткость к внутренним состояниям, тепло поддержки.

Специально для проекта художница Моника Дубинкайте подготовила серию фотографий-размышлений на тему формы, текстуры и цвета, связывающих искусство и природный мир.

«Иногда мы забываем о том, что только отдавая и проявляя заботу о близких, мы чувствуем истинную любовь. Объятие — это тихий и сокровенный акт, через который мы передаем тепло и поддержку тем, кто в них нуждается. Так мы утверждаем человечность и достоинство, обретаем опору и радость.

Являясь нашими спутниками и слушателями в течение многих лет, комнатные растения и есть тот символ хрупких отношений между людьми, которые важно взращивать и поддерживать. Человеческое тепло придаёт смысл каждой минуте жизни, а один добрый жест способен согреть надолго: настолько универ­сален опыт заботы.

Цветы, как и близкие, видят наши взлеты и падения, моменты радости и отчаяния и дарят нам всю свою нежность. Их красота — образ уязвимости всего доброго на земле, поэтому они так нуждаются в нашем внимании и уходе».

Где? Галерея Surface Lab Art, Ленинский проспект, д. 15.

Юлия Бариева — художница, скульптор по керамике, живет и работает в Москве. Полная концентрация на форме в процессе изготовления, чуткость к материалу, желание исследовать пластику и способности глины — то, что интересует художницу в ее практике. Главное вдохновение Юлии — это сам процесс, более всего его ошибки и несчастные случаи, вытекающие из непокорной природы материала. Процесс соединения разбитых частей, поиск нетрадиционных способов покрытия и крепления фрагментов скульптур, позволяют снова определить объект, лишают его ранее разработанного характера и придают ему новое, иное значение. Сами объекты являются побочным продуктом этих исследований. В основе же — любопытство и способность погружаться в неизвестное и действовать, не зная точно, что произойдет.

Моника Дубинкайте — художница, фотограф и педагог из Литвы, живет и работает в Москве, Россия. Она находит вдохновение в жанре натюрморта, смело сочетая материалы и фактуры, вечно играя их взаимодействием в пространстве. В ее работах сочетаются органика и синтетика, натуральное и искусственное. Моника считает себя визуальным исследователем, которому всегда любопытно посмотреть, какие уникальные миры и повествования она может придумать с нуля. Ей нравится сотрудничество, и она считает, что это оставляет ее искусство с тусклой, но ощутимой вспышкой людей, помогающих ей. В настоящее время Моника преподает фотографию в Школе искусств Родченко и постоянно сотрудничает с многочисленными брендами и изданиями.

Simple Flowers — флористический проект, в котором акцент сделан на коллаборацию флористов, художников, дизайнеров и архитекторов. Концепция проекта сделать цветы частью повседневной жизни. Используя смелые, но гармоничные цветочные решения, Simple Flowers стремятся привнести частичку природы и красоты в общественные и частные пространства.

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