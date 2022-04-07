Крупнейший фестиваль студенческого творчества проходит в Москве

17, 18 и 19 апреля 2022 года в Москве состоится конкурсный этап VII открытого фестиваля «Московская студенческая весна» по самым массовым направлениям «Вокальное», «Танцевальное» и «Театральное».

Московская студенческая весна – традиционное весеннее событие, ставшее востребованной площадкой регионального отбора на национальный финал единственной в стране программы и поддержки студенческого творчества. Более 5 000 студентов приняли участие в проекте в предыдущие сезоны, а среди участников и победителей – артисты российской поп-сцены. Например, финалист шоу «Голос» на Первом канале Василий Пасечник и певец K.Krash.

На фестиваль подано 720 заявок из 77 вузов столицы, 616 участников заявились в непрофильной категории, 479 участников выступят сольно.

Организаторы фестиваля Московская городская организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Ассоциация студентов и студенческих объединений г. Москвы при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.

Фестиваль «Московская студенческая весна» выступает региональным этапом единственной в стране программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Программа «Российская студенческая весна» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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