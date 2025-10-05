Оплата публикаций

Кинематографисты Кубы и Монголии посетили Музей Победы

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Участники V Московского международного фестиваля архивных фильмов — кинематографисты Кубы и Монголии — посетили Музей Победы. Они побывали на экскурсиях по экспозициям «Путь к Победе» и «Подвиг Народа». Вице-президент ICAIC (Кубинского института кино) Глэдис Гонсалес побывала в музее на Поклонной горе уже во второй раз и положительно оценила как ранее действовавшую экспозицию, так и новую выставку 2025 года.

«Путь к Победе» — это действительно хорошо сделанная экспозиция, выставка со всеми современными критериями, включая театр, кино, даже запахи в некоторых местах, например, кофе, и это действительно интересно. Я также восхищаюсь тем, что русский и советский народ сделали для всего человечества, и я считаю, что мир не так благодарен, как мы, за то, что русские и советские люди совершили во Второй мировой войне. Эта выставка — это то, что нужно молодым людям, чтобы возродить чувство справедливости и напомнить то, на что способно человечество. Мы должны использовать подобные выставки как пример в наших странах для сохранения нашей культуры, науки и истории», — сообщила вице-президент ICAIC (Кубинского института кино) Глэдис Гонсалес.

Участники V Московского международного фестиваля архивных фильмов отметили, что в 2025 году особое внимание уделяется 80-летию Великой Победы. Тема Великой Отечественной войны проходит красной нитью через весь фестиваль. В рамках трех программ зрителей ждет анимация 1941–1945 годов, зарубежные и отечественные кинокартины о событиях тех лет. В их числе — «Крылья» Ларисы Шепитько (1966), «Мир входящему» Владимира Наумова и Александра Алова (1960), «Был месяц май» Марлена Хуциева (1970), «Чужестранец» Орсона Уэллса (1946).

Организаторами кинофестиваля выступили Госфильмофонд России и ООО «Синемаскоп» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

