На ВДНХ завершился сезон фонтанов

На Главной выставке страны завершился сезон фонтанов. Летом 2025 года посетителей восхищали более 20 фонтанов ВДНХ, которые уже стали символами Выставки и Москвы. Также взрослые и маленькие гости Выставки могли освежиться возле современных сухих фонтанов, струи воды которых бьют из-под земли. После отключения фонтанов чаши и скульптуры промоют со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к консервации сооружений.

Фонтаны на ВДНХ работали ежедневно на протяжении всего летнего сезона. Вплоть до 1 октября гости столицы и москвичи могли присесть на гладкий борт чаши «Дружбы народов», полюбоваться сказочно-роскошным «Каменным цветком» или, глядя на воду, отвлечься от городской суеты возле величественного «Золотого колоса». В следующем сезоне после долгого зимнего «отпуска» гостей ВДНХ встретят давно знакомые и новые сооружения.

Сразу за аркой Главного входа на протяжении 165 метров расположены в два ряда 14 фонтанов Центральной аллеи. Каждый из них находится в отдельной чаше в форме правильного восьмигранника из красного полированного гранита и имеет 12 вертикальных и 12 радиальных, расходящихся веером от центральной части, струй. Фонтаны были созданы по проекту Георгия Щуко и возведены к открытию ВСХВ в 1954 году. Являются объектами культурного наследия федерального значения «Фонтаны Центральной аллеи».

Золотые красавицы с советских открыток

Самый узнаваемый фонтан ВДНХ — «Дружба народов». Этот фонтан — объект культурного наследия федерального значения, созданный в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского. Композиция состоит из гигантского центрального снопа и хоровода из статуй, символизирующих республики СССР — на момент создания фонтана их было 16. Через два года Карело-Финскую ССР преобразовали в автономную республику — Карельскую АССР, однако шестнадцатая статуя фонтана осталась на своем месте. В 2019 году фонтан открыли после реставрации, которая была проведена впервые за 65 лет.

Цветок из сказов Бажова

Возле павильона № 58, в котором открыт Музей славянской письменности «Слово», находится самый сказочный фонтан выставки — «Каменный цветок», монументальное воплощение грез Данилы-мастера. В основу идеи фонтана легли мотивы «Уральских сказов» Павла Бажова.

Центральное место в композиции фонтана с 1 000 струй занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтанчики — чугунные осетры и бронзовые гуси. Площадь бассейна фонтана составляет 3,45 тыс. кв. м.

В 2019 году после реставрации фонтан, объект культурного наследия федерального значения, предстал перед гостями Выставки в прежнем роскошном виде. Таким, каким его задумывал архитектор Константин Топуридзе.

Колос, «выросший» в центре пруда

Фонтан «Золотой колос» — третий по величине исторический фонтан ВДНХ — является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен в центре Каменского пруда № 3 Ландшафтного парка Выставки. «Золотой колос» считается самым зрелищным фонтаном ВДНХ. Это 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту. Как и «Каменный цветок», «Золотой колос» — архитектурное детище Константина Топуридзе. Символика фонтана очевидна: колосья всегда означали возрождение, жизнь и плодородие. 15 июля 2018 года фонтан был запущен после 30 лет «молчания».

Маленький рыбак

Фонтан со скульптурой «Мальчик, вытаскивающий рыбу» находится за павильоном № 64 «Оптика» (в 1954–1958 годах — «Ленинград и северо-запад РСФСР»). У небольшого бассейна-фонтана целых три названия: «Рыбак», «Мальчик с рыбой» и «Мальчик, вытаскивающий рыбу».

Скульптура юного рыбака — полный аналог произведения скульптора Бориса Сона, выполненного в 1949 году и установленного в парке Победы в Ленинграде. На ВДНХ «Мальчик с рыбой» появился в ходе реконструкции павильона № 64 по проекту автора павильона Евгения Левинсона. Чтобы не нарушать гармонии фасада павильона с прилегающим к нему сквером, зодчий не стал создавать пышный фонтан. Благодаря этому возникает иллюзия, что бронзовый мальчик с неводом сидит на ровной водной глади. Скульптура стала фонтаном на ВДНХ только в конце 1970-х годов, когда к ней была подведена вода.

Сухие и цветные

В 2018–2019 годах на ВДНХ появились два сухих фонтана. Струи воды фонтана перед «Москвариумом» бьют вверх из-под земли, поднимаясь на разную высоту до 2,5 м. В вечернее время вода подсвечивается и окрашивается в разные цвета. Вокруг аттракциона размещен амфитеатр на 90 человек, где летом посетители могут отдохнуть, посмотреть на игру света и воды, а также насладиться видами «Большой картины полей» Ландшафтного парка.

Еще один современный фонтан, где нет привычной чаши, расположен у павильона № 31 «Геология». 30 прохладных струй позволят освежиться в теплый весенний или жаркий летний день. А вечером, когда включают подсветку, на фоне фонтана можно сделать пару эффектных фотографий.

А необычный керамический фонтанчик в виде букета из масличных растений на территории ВДНХ можно увидеть около павильона № 30 «Микробиологическая промышленность». В павильоне располагается Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ.

Зимой фонтаны будут готовить к следующему сезону: проверят и, если необходимо, обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Новинки следующего сезона

Новой яркой деталью в ансамбле ВДНХ вскоре станет светодинамический фонтан на площади Промышленности. Работы по его созданию уже ведутся. Завершен важный этап — устройство фундамента: уложена защитная стяжка, выполнена гидроизоляция, армирована и залита фундаментная плита, возведены стены и колонны. Впереди — монтаж насосов, форсунок, клапанов и прожекторов, которые позволят создавать захватывающие световые и водные шоу.

В следующем году планируется и запуск после реставрации исторических фонтанов одного из самых красивых зданий на Выставке, объекта культурного наследия федерального значения — павильона № 61 «Центросоюз». В начале 2024 года в нем открылась выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы». Павильон поднят на террасу, по краям которой сооружены примыкающие к углам фасада оригинальные фонтаны в виде больших шаров, образованных ажурным керамическим орнаментом. Ожидается, что на эти кружевные шары-фонтаны посетители смогут полюбоваться уже в 2026 году.