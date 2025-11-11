Кинематографисты СНГ приняли участие в форуме «Культура. Медиа. Цифра»

В Москве 6-7 ноября прошёл форум «Культура.Медиа.Цифра», собравший представителей креативных индустрий из России и других стран. Участники – специалисты сфер медиа-, IT, маркетинга, PR, государственного и муниципального управления и, конечно же, киноиндустрии.

Пресс-секретарь Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) Алевтина Колдунова выступила модератором сессии на тему «Локальные истории, глобальный успех», которая прошла в первый день работы форума.

Спикеры из России и других стран-участниц СНГ рассказали о своих проектах, влиянии авторского кино на общественное сознание и культурные отношения между странами, а также пояснили, почему кинематографистам СНГ не только можно, но и нужно объединяться.

В дискуссии приняли участие: председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов», журналист, режиссер Ашот Джазоян (Россия); актриса, продюсер Олеся Грибок (Россия); режиссер Гульшат Смагулова (Казахстан); заведующий кафедрой режиссуры экранных искусств Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Серик Абишев (Казахстан); режиссер Эльдар Юлдашев (Узбекистан).

Алевтина Колдунова рассказала о деятельности ФПРК – его системной работе с кинематографистами в регионах России, результатом которой является не только поддержка авторов на местах, но и популяризация культуры народов, издревле проживающих на территории огромной страны. По данным спикера, организация поддерживает режиссёров игрового и неигрового кино, проводя ежегодные конкурсы кинопроектов, оказывая материальную поддержку, а также фестивальное, продюсерское и информационное сопровождение, реализуя бесплатную образовательную программу «Кинолаборатория полного цикла» во всех восьми федеральных округах РФ, проводит отраслевые мероприятия и т.д.

Спикеры-представители зарубежных стран рассказали о своих проектах и работе с целевой аудиторией.

Гульшат Смагулова отметила, что её картина «Граждане крыши» отражает «душу и сердце» Алматы и подчеркивает общность нравственных ценностей героев фильма и его зрителей. Честность и самобытность истории, по мнению художника, являются ключом к сердцам людей, открывая также и двери в глобальный мир. Одним из инструментов продвижения авторского кино спикер назвала кинофестивали, где собираются космополитичные и восприимчивые люди, способные оценить широту культурной палитры и глубину киноязыка авторов и транслировать заложенные в фестивальных кинолентах смыслы широкой общественности.

Быть собой, делать честное кино советует и Серик Абишев. Он рассказал о проекте «Партизанское движение» – объединении молодых кинорежиссёров, организованном в Алматы 2015 году, участники которого создавали независимое кино, оперируя минимальным бюджетом. Спикер отметил, что именно авторское кино подчеркивает индивидуальность его создателя, придаёт глубину рассказанной им истории и формирует современный образ того государства, о котором или на территории которого был снят тот или иной фильм. Для того чтобы работа получилась, участник дискуссии посоветовал режиссёрам снимать о том, в чём они сами хорошо разбираются.

Эльдар Юлдашев рассказал, что в данный момент является агентом по продвижению и дистрибуции картины Джейкоба Шварца «Тамерлан. Восхождение последнего завоевателя», выход в прокат которой анонсирован в феврале 2026 года. Это первый полнометражный узбекско-американский фильм, созданный на частные инвестиции. Съёмки проходили на территории Узбекистана и Казахстана при участии специалистов из Узбекистана, США, Казахстана, Турции, Монголии. Картина была представлена на прошлой неделе на фестивале «Лiстапад» в Минске и была отмечена наградой как лучший исторический фильм.

Спикер подчеркнул, что история стран-участниц СНГ содержит множество эпизодов, которые могут послужить основой для сюжета фильмов различных жанров. По мнению Юлдашева, одним из таких примеров является его картина «Тайметов. Вестник победы», героем которого является Абдусамат Тайметов – первый узбекский военный и гражданский лётчик, доставивший 9 мая 1945 года Акт о капитуляции Германии из Берлина в Москву.

«Это как раз пример того, как можно в нашей истории находить новые, мало кому известные факты и делиться ими посредством кинематографа. И таких примеров в истории наших государств великое множество», – подчеркнул кинематографист.

Копродукционные проекты «Петербург! Жизнь в городе…», «У подножия Арарата», «Дети войны – дети Победы» представил Ашот Джазоян, который подчеркнул, что совместная работа стран СНГ в сфере кинематографа будет способствовать не только гармонизации межнациональных отношений и укреплению культурного диалога, но и консолидации творческих сил в кругу молодёжи. На примере своих фильмов он показал, что локальные, частные истории могут становиться формой народной дипломатии, потому как они понятны и близки людям со всего мира: «Мне кажется, это самое важное – любить и уважать людей, про которых ты делаешь кино».

Также участник дискуссии рассказал о деятельности ежегодного Международного медиафорума «Диалог культур», который объединяет кинематографистов, блогеров, фотографов, съёмочные группы телеканалов и медиахудожников со всего мира, предоставляя им возможность не только продемонстрировать свои проекты коллегам из разных стран и получить экспертную оценку для дальнейшего профессионального роста, но и принять участие в выездных съёмочных днях в разных регионах России.

О необходимости комплексной работы с целевой аудиторией рассказала Олеся Грибок. По её мнению, граждане стран СНГ имеют общие ценности и схожий культурный код, а значит похожие предпочтения в фильмах и сериалах. Спикер призвала уделять время и силы вопросам изменения маркетинга при работе в блоге с широкой зрительской аудиторией, которой близки более широкие и универсальные темы.

Международный форум новых медиа «Культура. Медиа. Цифра» расположен на стыке коммуникаций, технологий и искусства. Мероприятие показывает, как медиа становятся арт-пространствами, блогеры – медиахолдингами, а технологии – инструментами креативного самовыражения. Программа построена так, чтобы каждая сессия раскрывала взаимодействие индустрий, а вся структура – задавала новый нарратив о будущем коммуникаций, культуры и технологий.