фестиваль еврейских знаний
Фото: пресс-служба Фестиваля

9 ноября в Санкт-Петербурге состоялось открытие Фестиваля еврейских знаний. Мероприятие, которое в этом году впервые проходит в таком масштабном формате, объединило десятки городских площадок и сотни гостей.

Фестиваль стал основой для диалога культур, демонстрируя богатство и разнообразие еврейских традиций и их неразрывную связь с историей России и Санкт-Петербурга.

«Межнациональные отношения имеют большую историческую значимость в нашем городе: здесь жили люди разных народов, вместе строили, переживали Блокаду, жили в осажденном Ленинграде, воевали вместе во время Великой Отечественной войны. И мы видим, что, поддерживая такие проекты, Президент и государство поддерживают межнациональный мир, считая его очень важным», — подчеркнул председатель Еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга Марк Грубарг.

Проект, выросший из традиционного Дня еврейских знаний, в этом году значительно расширил границы. Впервые программа включает десятки разноформатных событий, рассчитанных на самую широкую аудиторию.

«Мы предположили, что разным людям нужно разное. Некоторые люди любят экскурсии, кто-то любит музеи, кто-то лекции, кому-то нравится рисовать, а кому-то петь. Поэтому в программе фестиваля 47 событий на 16 площадках города: 4 выставки, 8 экскурсий, 10 спектаклей, 24 мастер-класса, 4 творческие встречи, 24 лекции, 2 квиза и открытый урок иврита», — рассказала руководитель фестиваля, директор Фонда «Ресурсный центр еврейского просвещения» Мария Шварц.

«Наш фестиваль показывает то, что все эти заборы и барьеры, они искусственные, они не нужны. Не бывает барьеров между культурами. Поэтому фестиваль — это очень яркий луч, который говорит о том, что у нас всех гораздо больше общего», — отметила исполнительный вице-президент Благотворительного фонда «Региональный еврейский конгресс в Санкт-Петербурге» Евгения Львова.

Ключевой темой многих дискуссий стала роль еврейской культуры как неотъемлемой части общечеловеческого наследия.

«Быть другим — не значит быть врагом. Быть другим – это значит быть внимательным к идентичности другого. Евреи – один из немногих народов, который оказал влияние на каждую культуру», — поделился художник и искусствовед Андрей Боровский.

Поддержка Фонда Президентских грантов позволила организаторам значительно расширить аудиторию и рассказать о фестивале через СМИ и соцсети.

«По нашей статистике: в этом году на Дне еврейских знаний половина людей, которые не знали про нас раньше и пришли впервые – для фестиваля это очень ценно. И мы бы, как организаторы, хотели, чтобы у нас в календаре Петербурга ежегодно было такое мероприятие и стало уже традиционным», — добавила Мария Шварц.

Фестиваль стал точкой притяжения не только для петербуржцев, но и для всех, кто интересуется еврейской историей и культурой.

«Фестиваль в этом году – это настолько широкое мероприятие, что у нас есть возможность нести израильскую культуру, мы можем популяризировать иврит, показать себя, мы очень рады этому», — заключила координатор программ «Натив» Израильского культурного центра в Санкт-Петербурге Яна Гусарская.

Фестиваль еврейских знаний проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, Еврейского музея и Центра Толерантности (Москва), Регионального еврейского конгресса в Санкт-Петербурге, АНО «Ресурсного центра в сфере национальных отношений», Федеральной национально-культурной автономии и при активном участии 15 еврейских организаций Петербурга.

