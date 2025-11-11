Выставка «Поленов и ученики» в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

В Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, при поддержке генерального партнера Сбера, состоялось торжественное открытие главной выставки осенне-зимнего сезона 2025/26 «Поленов и ученики». Экспозиция посвящена наследию великого русского художника и объединила более ста произведений, архивных документов и личных предметов, часть из которых ранее публично не экспонировалась.

Гостей вечера приветствовали генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка художника и автор идеи Наталья Поленова, а также куратор проекта, искусствовед Надежда Рыбалова, главный архитектор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Мешалкин и представитель ПАО «Сбербанк» Игорь Чермошанский.

Наталья Поленова, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка художника и автор идеи сказала о проекте: «Данная выставка не случайно объединяет произведения из крупнейших музеев России здесь, в Суздале. Дело в том, что несколько поколений Поленовых неразрывно связаны с этой землей. Василия Поленова сюда привозил отец на детские штудии, мои родители привозили меня во Владимиро-Суздальский музей-заповедник и я рада, что эта связь продолжается. В основе наших отношений лежит любовь, дружба и музейное сотрудничество».

«Жизнь Поленова, стезя Поленова таковы, что там юбилеев – только придумывай и придумывай, пользуйся и пользуйся этими замечательными поводами. За рубежом, если взять этот год, – Аргентина, Бразилия, Чили, Перу. Хотя началось всё с того, что первое светомузыкальное представление Поленова прошло в Русском доме в Буэнос-Айресе некоторое время назад», – рассказал тележурналист, член Попечительского совета Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова Сергей Брилёв.

Игорь Чермошанский, управляющий Владимирским отделением ПАО «Сбербанк», подчеркнул: «Сбер и Владимиро-Суздальский музей-заповедник – давние партнеры. В рамках сотрудничества банк оказывает поддержку значимым проектам ВСМЗ, включая проекты празднования 1000-летия Суздаля. Банк подчеркивает важность сохранения культурного наследия и стремится обеспечить доступность искусства широкой аудитории. Именно поэтому мы рады возможности выступить партнером этой уникальной выставки с многообразием художественных работ».

«Поленов был адептом цвета и он, прежде всего, говорил о том, что картина – полное произведение искусства, строится изначально из взаимоотношения цветов. Поленов был тем, кто научил русских живописцев работать на пленэре. Работы Поленова бывают покрыты очень тонким слоем краски, и мы очень часто видим те цветовые пятна, которыми он строит произведение. Очень интересно, что особняк Баумгартена, который изображен на картине «Бабушкин сад», – это тот же самый дом, но, с другой стороны, который изображен в «Московском дворике». Поленов жил недалеко, и у нас представлена картина, которая изображает как раз флигелек, в котором он жил в тот момент, когда писал. Это картина Левицкого «Особняк Олсуфьева на Девичьем поле»», – сообщила куратор выставки Надежда Рыбалова.

Первыми гостями вечера стали представители российских музеев, коллекционеры и галеристы: Диана Вишнева, Вика Газинская, Кристина Краснянская, Анна Бутман, Наталия Кюнер, Анна Александрова, Ольга Егармина, Елизавета Некрасова, Инна Баженова, Вадим Дымов, Дмитрий Коваленко, Ольга Самодумова, Юлия Рублева, Антон Ланге, Анастасия Панибратова, Олег Ерошин, и многие другие.

Имя Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), работавшего на пересечении различных течений в сложную эпоху конца XIX — начала ХХ века, оказало огромное влияние на целое поколение молодых художников. Член Товарищества передвижников и один из активных участников Абрамцевского кружка, Поленов сумел объединить в своём творчестве европейские художественные традиции и национальные мотивы.

Обширная просветительская деятельность была делом, которому художник посвятил значительную часть жизни. Его усадьба на Оке изначально задумывалась как образовательный и художественный центр. В 1882–1895 годах, когда мастер преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он подготовил целую плеяду талантливых учеников: Исаака Левитана, Абрама Архипова, Александра Головина, Илью Остроухова, Константина Коровина и других.

Проект «Поленов и ученики» состоит из восьми разделов, раскрывающих многогранный талант художника сквозь призму восприятия его современников, коллег и учеников. Экспозицию открывает картина Поленова «За кого меня почитают люди?» (1900), ставшая эпиграфом к рассказу о судьбе мастера.

Выставка представляет произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные документы и семейные реликвии. Отдельные разделы посвящены пейзажу как форме духовного выражения, теме усадебной жизни и связи поколений, путешествиям художника и его педагогическому наследию.

В проекте участвуют крупнейшие российские музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Российский национальный музей музыки, Музей-заповедник «Поленово», Ярославский художественный музей, Рязанский государственный областной художественный музей имени И. П. Пожалостина, Вологодская областная картинная галерея.