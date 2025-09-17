Киноцентру «Октябрь» 20 лет!

После масштабной реконструкции, прошедшей в кинотеатре в 1998-2005 годах, «Октябрь» открыл свои двери как флагманская площадка ведущей российской киносети «КАРО». Кинотеатр отразил все преимущества, которыми гордится сеть, став современным и уникальным мультиплексом нового поколения с передовыми технологиями показа в самом центре столицы. В 2005 году здесь появилось 11 залов, вмещающих более 3000 посетителей единовременно. Самый большой премьерный кинозал рассчитан на 1518 мест. Первый сезон кинотеатра в новом качестве открылся фильмом Олега Степченко «Мужской сезон. Бархатная революция» 8 сентября 2005 года.

С уважением к месту и его исторической памяти «КАРО» вернула «Октябрю» статус главной премьерной и фестивальной площадки Москвы. С 2005 года здесь возобновились церемонии открытия и показа программ Московского международного кинофестиваля, а также других масштабных международных и локальных событий в сфере кино. Здесь же в 2010 году открылся первый в центре столицы зал, оборудованный особой системой цифрового кинопоказа IMAX.

О значимости киноцентра «Октябрь» как востребованной локации в культурной жизни москвичей и гостей столицы говорят цифры. ««Октябрь» регулярно становится фаворитом не только по посещаемости, но и по отзывам посетителей, и важную роль в этом играет широкий репертуар. В 2024 году он вошел в список самых популярных кинотеатров России в сети Интернет, заработав более 18 тысяч оценок и 5 тысяч отзывов на одном из крупнейших онлайн-агрегаторов. За последние 20 лет здесь прошло более 200 фестивалей и состоялось более 350 тысяч киносеансов. Ежегодно в «Октябре» проводится более 150 мероприятий, а среднегодовая посещаемость мультиплекса составляет порядка 350 тысяч человек», — рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

После нового раунда реновации в 2018 года киноцентр достиг пика автоматизации, а «КАРО» вывела площадку на новый уровень комфорта для гостей. Здесь можно воспользоваться крупнейшим в Москве кинобаром формата U-choose, где доступно свыше 300 наименований продукции, в том числе горячие закуски и линейка healthy-снеков.

«Октябрь» — единственный кинотеатр в Москве с уникальной репертуарной политикой, где единовременно широко демонстрируются как новинки, так и селективная программа. В рамках проекта КАРО/АРТ здесь проводятся самые ожидаемые зрительские премьеры, дискуссии с известными деятелями искусства, актуальные фестивали, знаковые ретроспективы, встречи с блогерами, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, премьеры популярных сериалов, музыкальные перформансы. В 2025 году в стенах «Октября» уже в четвертый раз состоится собственный кинофестиваль сети КАРО/АРТ, который сегодня считается одним из самых ожидаемых культурных событий сезона и сосредоточением ярких премьер для влюбленных в кинематограф зрителей.

Благодаря технологической оснащенности и продуманной инфраструктуре киноцентра направление КАРО.Event успешно организует в «Октябре» не только мероприятия киноиндустрии, но и деловые конференции, форумы, закрытые корпоративные и игровые вечера в рамках проекта КАРО.Гейм.

В 2027 году киноцентр «Октябрь» в составе «КАРО» широко отпразднует свой 60-й день рождения с момента основания. В 1967 году здание кинотеатра «Октябрь» вошло в комплекс грандиозной градостроительной застройки Нового Арбата. Над проектированием здания, как и всей новой транспортной артерией, работал большой коллектив архитекторов «Моспроекта-2» под руководством Михаила Посохина. Здание, впоследствие ставшее важной точкой на культурной карте города, было удачно вписано в застройку северной стороны тогда еще проспекта Калинина.

Фото предоставлены пресс-службой сети «КАРО»