АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваКиноцентру «Октябрь» 20 лет!

Киноцентру «Октябрь» 20 лет!

editor
By editor
22
Киноцентр (бывший кинотеатр) «Октябрь». Историческое фото
Киноцентр (бывший кинотеатр) «Октябрь». Историческое фото

После масштабной реконструкции, прошедшей в кинотеатре в 1998-2005 годах, «Октябрь» открыл свои двери как флагманская площадка ведущей российской киносети «КАРО». Кинотеатр отразил все преимущества, которыми гордится сеть, став современным и уникальным мультиплексом нового поколения с передовыми технологиями показа в самом центре столицы. В 2005 году здесь появилось 11 залов, вмещающих более 3000 посетителей единовременно. Самый большой премьерный кинозал рассчитан на 1518 мест. Первый сезон кинотеатра в новом качестве открылся фильмом Олега Степченко «Мужской сезон. Бархатная революция» 8 сентября 2005 года.

С уважением к месту и его исторической памяти «КАРО» вернула «Октябрю» статус главной премьерной и фестивальной площадки Москвы. С 2005 года здесь возобновились церемонии открытия и показа программ Московского международного кинофестиваля, а также других масштабных международных и локальных событий в сфере кино. Здесь же в 2010 году открылся первый в центре столицы зал, оборудованный особой системой цифрового кинопоказа IMAX.

О значимости киноцентра «Октябрь» как востребованной локации в культурной жизни москвичей и гостей столицы говорят цифры. ««Октябрь» регулярно становится фаворитом не только по посещаемости, но и по отзывам посетителей, и важную роль в этом играет широкий репертуар. В 2024 году он вошел в список самых популярных кинотеатров России в сети Интернет, заработав более 18 тысяч оценок и 5 тысяч отзывов на одном из крупнейших онлайн-агрегаторов. За последние 20 лет здесь прошло более 200 фестивалей и состоялось более 350 тысяч киносеансов. Ежегодно в «Октябре» проводится более 150 мероприятий, а среднегодовая посещаемость мультиплекса составляет порядка 350 тысяч человек», — рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

После нового раунда реновации в 2018 года киноцентр достиг пика автоматизации, а «КАРО» вывела площадку на новый уровень комфорта для гостей. Здесь можно воспользоваться крупнейшим в Москве кинобаром формата U-choose, где доступно свыше 300 наименований продукции, в том числе горячие закуски и линейка healthy-снеков.

«Октябрь» — единственный кинотеатр в Москве с уникальной репертуарной политикой, где единовременно широко демонстрируются как новинки, так и селективная программа. В рамках проекта КАРО/АРТ здесь проводятся самые ожидаемые зрительские премьеры, дискуссии с известными деятелями искусства, актуальные фестивали, знаковые ретроспективы, встречи с блогерами, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, премьеры популярных сериалов, музыкальные перформансы. В 2025 году в стенах «Октября» уже в четвертый раз состоится собственный кинофестиваль сети КАРО/АРТ, который сегодня считается одним из самых ожидаемых культурных событий сезона и сосредоточением ярких премьер для влюбленных в кинематограф зрителей.

Киноцентр «Октябрь». Зал № 1
Киноцентр «Октябрь». Зал № 1

Благодаря технологической оснащенности и продуманной инфраструктуре киноцентра направление КАРО.Event успешно организует в «Октябре» не только мероприятия киноиндустрии, но и деловые конференции, форумы, закрытые корпоративные и игровые вечера в рамках проекта КАРО.Гейм.

В 2027 году киноцентр «Октябрь» в составе «КАРО» широко отпразднует свой 60-й день рождения с момента основания. В 1967 году здание кинотеатра «Октябрь» вошло в комплекс грандиозной градостроительной застройки Нового Арбата. Над проектированием здания, как и всей новой транспортной артерией, работал большой коллектив архитекторов «Моспроекта-2» под руководством Михаила Посохина. Здание, впоследствие ставшее важной точкой на культурной карте города, было удачно вписано в застройку северной стороны тогда еще проспекта Калинина.

Фото предоставлены пресс-службой сети «КАРО»

Предыдущая статья
XIII международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2025: итоги
Следующая статья
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина раскрыла формулу успеха

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru