Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина раскрыла формулу успеха

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» актриса Ольга Кузьмина, звезда сериала «Кухня», поделилась своим видением того, что определяет успех в профессии. По словам артистки, без трудолюбия и ответственности даже самый талантливый человек рискует остаться незамеченным.

«Я на все 100 процентов убеждена, что это работоспособность, трудоголизм, ответственность», — подчеркнула Кузьмина.

Ранее на эту тему высказался и король российской эстрады — Филипп Киркоров. В эксклюзивном интервью артист признался, что его главный принцип остается неизменным:

«Терпение и труд всё перетрут. Трудиться надо очень много».

Киркоров также с юмором высказался о музыкальной индустрии и признался, что мечтает хотя бы три недели отдохнуть от работы.

Таким образом, артисты разных поколений сошлись во мнении: формула успеха складывается из труда, искренности и веры в своё дело.