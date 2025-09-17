АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEЗвезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина раскрыла формулу успеха

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина раскрыла формулу успеха

editor
By editor
23
Ольга Кузьмина, Петр Романов, Ксения Федотова, Иван Писоцкий. Фото © онлайн-кинотеатр START
Ольга Кузьмина, Петр Романов, Ксения Федотова, Иван Писоцкий. Фото © онлайн-кинотеатр START

На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» актриса Ольга Кузьмина, звезда сериала «Кухня», поделилась своим видением того, что определяет успех в профессии. По словам артистки, без трудолюбия и ответственности даже самый талантливый человек рискует остаться незамеченным.

«Я на все 100 процентов убеждена, что это работоспособность, трудоголизм, ответственность», — подчеркнула Кузьмина.

Ранее на эту тему высказался и король российской эстрады — Филипп Киркоров. В эксклюзивном интервью артист признался, что его главный принцип остается неизменным:

«Терпение и труд всё перетрут. Трудиться надо очень много».

Киркоров также с юмором высказался о музыкальной индустрии и признался, что мечтает хотя бы три недели отдохнуть от работы.

Таким образом, артисты разных поколений сошлись во мнении: формула успеха складывается из труда, искренности и веры в своё дело.

Предыдущая статья
Киноцентру «Октябрь» 20 лет!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru