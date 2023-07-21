Киностудия «Москино» объявляет о начале съемок многосерийного исторического фильма «Столыпин», премьерный показ которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим». Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Телепремьера сериала запланирована в эфире телеканала «Россия».

«Столыпин» — это новая работа режиссера Алексея Андрианова, автора таких проектов в жанре «историческая драма», как сериалы «Грозный», «Годунов» и «София», с большим успехом выходившие ранее в эфире телеканала «Россия».

«Пётр Аркадьевич Столыпин был великим человеком, и для нас большая честь и ответственность постараться раскрыть масштаб его личности для самой широкой аудитории. Уверен, что наш проект получится не менее масштабным, и мы сможем создать достойный портрет Столыпина на фоне эпохи, переломной для российской истории», – говорит режиссер Алексей Андрианов.

Сериал «Столыпин» — это многогранное отражение важнейшего периода истории Российской Империи с 1906 по 1911 год. Основа сюжета — две равноправные линии, посвящённые людям, находящимся «по разные стороны баррикад». С одной стороны — председатель кабинета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране, с другой — революционеры-максималисты, замышляющие его убийство.

В главных ролях — Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Иван Агапов, Андрей Ургант, Владимир Юматов и другие.

Автором сценария выступил Тимур Эзугбая («Грозный», «Шаляпин»). Продюсер сериала — Екатерина Жукова («Грозный», «Годунов», «София», «Шаляпин») и Мария Ушакова («Праведник», «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Годунов», «Грозный», «София», «Ненастье»).

Значительную часть работы над проектом составляют натурные съемки в Санкт-Петербурге и окрестностях, которые включают в себя как эпизоды, разворачивающиеся непосредственно на улицах Северной столицы, так и сцены в подлинных интерьерах памятников архитектуры и истории, таких как Адмиралтейство, а также — Александровский, Елагин, Мариинский и Таврический дворцы.

Фото предоставлено киностудией «Москино»

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