Чем запомнилось новогоднее зимнее шоу Татьяны Тур

«Зимнее SHOW» – уникальная идея медиапродюсера Татьяны Тур, музыкальное событие, позволяющее по-новому взглянуть на проведение новогодних праздников в Москве, главное afterparty Нового года для всей семьи. Первый день года для зрителей «Зимнего SHOW» начался с выступления топовых артистов. На сцену LIVE Арены вышли главные российские звёзды: Дима Билан, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Лада Дэнс, Burito и Хабиб. Режиссером шоу стал Алексей Голубев.

Вопреки мнению многих о том, что 1 января жители столицы предпочитают «диванный» образ жизни, новогодняя дискотека в LIVE Арене собрала полный зал зрителей, которые остались в полном восторге от прошедшего шоу.

«Зимнее SHOW» — это уникальный продукт. Новогоднюю ночь зачастую люди встречают в суете. Поэтому мы решили сделать это шоу для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться и, пребывая ещё в новогоднем настроении, посвятить этот вечер себе. Для нас это определенный вызов, ведь в истории российского шоу-бизнеса впервые большой концерт проходит в первый день Нового года. Это невероятно яркое музыкальное событие собрало более семи тысяч гостей разных возрастов. Оно невероятно атмосферное. «Зимнее SHOW» объединяет людей, дарит любовь и тепло. Я люблю этот проект за его глобальную идею ― провести вечер в кругу большой и дружной семьи», — отметила генеральный продюсер «Зимнего SHOW» Татьяна Тур.

«Когда мы с Татьяной Тур и командой MAG Film & Show придумывали концепцию «Зимнего SHOW», нам было важно создать атмосферу большого семейного праздника. Именно это является главным критерием подбора артистов для выступления на шоу. Для нас очень важно, чтобы музыкальный материал участников концерта был разнообразным и знаком всем поколениям, ведь мы стремимся создать праздник для тысяч гостей нашей доброй, семейной вечеринки», — прокомментировал режиссёр-постановщик Алексей Голубев.

Гости новейшей концертной площадки смогли насладиться красивым шоу, потанцевать от души под хиты любимых исполнителей и даже выиграть более 200 подарков от известных брендов бытовой техники. Ведущим afterparty Нового года стал Неприятный Пилягин, а завершил праздничный вечер легендарный DJ Fedor Fomin.

Гостями «Зимнего SHOW 2024» стали более семи тысяч человек. Восторг, танцы и атмосфера волшебного Нового года — всё это «Зимнее SHOW». Увидимся через год!

Генеральным продюсером шоу выступила Татьяна Тур, генеральный продюсер Gutseriev Media и основатель Sound Media.