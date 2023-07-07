KION объявил о начале съемок полнометражной семейной комедии «Омар в большом КИНО»

Онлайн-кинотеатр KION совместно с медиахолдингом «Москва Медиа» объявляет о начале съемок полнометражной семейной комедии «Омар в большом КИНО» режиссера Дмитрия Грачёва. Продолжение полюбившейся истории о приключениях неунывающего дагестанца в Москве выйдет в прокате и в онлайн-кинотеатре KION. Сериал о простом дагестанском парне Омаре, которого нелегкая занесла в Москву, завоевал безоговорочную любовь зрителей и стал народным хитом. В первом сезоне герой актера Омара Алибутаева всеми силами пытаются покорить столицу, разрываясь между таксованием «для души» и поисками удачной невесты.
В продолжении истории Омар (Омар Алибутаев) устраивается на работу водителем в семью и между делом становится няней девочки Анфисы (София Петрова). На первый взгляд кажется, что она живет в раю: у родителей много денег, а дом похож на музей и обладает искусственным интеллектом. На самом деле, брак ее матери (Татьяна Арнтгольц) и отца (Марк Богатырёв) трещит по швам, а сама Анфиса всячески старается помешать их разводу, вытворяя немыслимые проделки. У главного героя есть свои причины терпеть выходки несносной девочки: ему нужен роскошный дом, чтобы изобразить из себя миллионера перед родственниками, которые вот-вот приедут из Дагестана. Тем временем ранее уволенный гувернер семьи Валерий (Михаил Башкатов) задумал коварный план, который может разрушить жизни всех вовлеченных в него людей.
Главные роли в полнометражном фильме народного хита исполнят Омар Алибутаев, Олег Верещагин, София Петрова, Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырёв, Михаил Башкатов, Светлана Камынина и Александр Самойленко.
Дмитрий Грачёв, режиссер («Москва Медиа»):
«У Омара есть невероятная способность — помогать “открывать” людям их чувства, мысли и эмоции. Его новая история — это история про взаимовыручку, дружбу непохожих друг на друга людей, приключения, изобилующие семейным юмором. Пусть в сердцах зрителей останется смех и радость, а главное, у всех будет хорошая возможность провести время со своими детьми в кино. Наш фильм добрый, зрелищный и смешной. Пишите комментарии и ставьте лайки! Нам это важно, потому что наш проект основан на реальной любви зрителей».
Омар Алибутаев, актер:
«В фильме Омар остается прежним: так же пытается заработать деньги и наивно верит в успех. Он устраивается на работу в богатую семью водителем, а на деле становится воспитателем для Анфисы. Омар старается быть для нее хорошим и честно научить ее жизни. Героя меняет ответственность: через общение с девочкой он понимает, как и решить свои проблемы. Мне важно, чтобы зрители увидели добрый образ человека с Кавказа, как представители разных национальностей способны дружить независимо от идентичностей. Мысль кажется банальная, но мне она ценна. Самое главное, что в “Омаре из города” нет пропаганды плохих привычек и жестокости, мы сделали кино для всей семьи».
Максим Филатов, продюсер:
«У «Омара в большом городе» удивительный и уникальный путь: стартуя как любительский веб-сериал, проект дорос до полнометражного фильма. Как продюсеры мы рады работать над проектом для семейной аудитории и снимать кино о самых главных жизненных ценностях – настоящей дружбе, для которой не помеха разница в возрасте или даже взглядах, семье и любви. «Омар в большом КИНО» сохранит все то, за что зрители полюбили проект – добрый юмор, жизнелюбие главного героя, теплую интонацию. Но еще наше кино приобретет новые интонации авантюрной комедии».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.