Клип U4IKATANA на песню Сatwoman демонстрирует фанатам любовь певицы к азиатской культуре

U4IKATANA (Алена Белая) продолжает покорять шоу-бизнес. Но идет своей, отличной от многих, дорогой. Поэтому каждая новая ее песня ― сенсация, каждый свежий клип ― вызов. Для Алены Белой крайне важна эстетическая сторона, она стремится к кинематографичности каждого кадра. И при этом не изменяет своей любви к азиатской культуре.

В свежем видео на песню Сatwoman U4IKATANA меняет два десятка образов. Тут дерзкое кожаное маленькое черное платье ― как у настоящей леди. И латексный кэтсьют — облегающий комбинезон, который обожают звезды для эффектных появлений на публике. И платье из стекляруса и перьев ― гламурный шик. И леопардовый комбинезон ― они снова в моде. И японский традиционный зонт Гифу.

Дерзкие образы, которые создает на экране U4IKATANA, особенно эффектно смотрятся на фоне азиатских мегаполисов, крыш, вентиляционных шахт, гигантского аквариума и даже клетки, где разворачивается действие клипа.

Он получился смелым, технологичным, креативным. Роботы-псы, камеры слежения, свет и мощь ― таким воплотил на экране мир русской королевы R&B режиссер Oven (Элвин Фомин).

Oven, как и многие из создателей этого клипа, уже работали с Аленой. И результат всегда оказывался отличным. Ведь ребята стали одним механизмом.

«Я хотела показать человека метущегося, эмоционально, дерзкого, смелого, который не боится обстоятельств, ― говорит Алена. ― Этот клип похож на прошлые мои работы по настроению и посылу, но отличается по стилистке. Хочется, чтобы через это видео люди лучше меня поняли».