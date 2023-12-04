«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» возвращается в Москву

Уникальную историческую выставку-реконструкцию «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» 30 ноября снова откроется в Москве на ВДНХ в Павильоне № 22.

Впервые выставка была открыта в Москве в октябре 2022 года на ВДНХ в Павильоне №21. В партнерстве с ВДНХ и Государственным музеем Востока на выставке была организована экспозиция подлинных скульптур Древнего Китая. Далее выставка демонстрировалась в Санкт-Петербурге в Историческом парке «Россия – Моя история» и была признана проектом значительного культурного и исторического значения и вошла в культурную программу Петербургского международного экономического форума. После гастролей выставка возвращается в Москву и откроется в Павильоне №22 ВДНХ.

Выставка-реконструкция основана на археологической сенсации XX века - глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Китайская Терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву может считаться восьмым чудом света. В этих фигурах воплотились рационализм эпохи Цинь и своеобразная красота в благородном, торжественном безмолвии древних изваяний.

На сегодняшний день Терракотовая армия, наряду с Великой Китайской стеной, является одной из главных достопримечательностей Китая. Над созданием армии - символом величия Древнего Востока и неотъемлемой частью культурного наследия Китая, трудилось около 700 тысяч человек. Благодаря их кропотливому труду выразительность и парадность терракотовых воинов затмевают собой все остальные открытия на территории императорского мавзолея.

На ВДНХ в Павильоне №22 посетителям предстанут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые в свое время представляли собой мощь армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта и красочных исторических костюмов.

Впечатляющие спецэффекты, световое шоу и видеопроекции – все это позволит посетителям выставки погрузиться в мистическую атмосферу далекого прошлого и ощутить реальный масштаб грандиозной армии, охраняющей покой Первого императора – человека-эпохи, великие проекты и преобразования которого на сотни лет опередили свое время.

Посещение выставки будет запоминающимся уроком истории для школьников и студентов, увлекательным путешествием для ценителей богатой восточной культуры и небанальным времяпрепровождением для тех, кто ищет чего-то необычного. Для детей будут организованы увлекательные квест-экскурсии «В поисках Терракотовой армии».