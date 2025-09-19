Коллекцию «Пшеничный обоз» с подлинными вышивками XIX века на выставке «Русский дом»

В рамках выставки «Русский дом. Креативные регионы» состоялась премьера коллекции «Пшеничный обоз» от Московского художественно-промышленного института (МХПИ). Главной особенностью проекта стало использование подлинных русских вышивок начала XIX века, которые органично вплетены в современные костюмы. Проект МХПИ показывает, как традиционные русские ремесла находят современное воплощение в fashion-индустрии, сохраняя связь с историческими корнями.

Ректор института, член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров объяснил концепцию проекта, который соединил русские традиции с эстетикой итальянских карнавалов. В основе лежит образ русского пшеничного обоза и яркие шествия в итальянском Беневенто — регионе-ровеснике древнего Рима, где проходят процессии с гигантскими соломенными арт-объектами.

«Нам удалось приобрести оригинальные нарукавные нашивки разных областей Российской империи начала XIX века. По каждой нашивке можно изучать историю региона, его богатства и обычаи», — рассказывает Алексей Егоров. Вышивки из Нижегородской и Архангельской областей стали основой для создания костюмов, сохранивших аутентичность русского ремесла.

Коллекция включает порядка 30 образов, каждый из которых представляет современную интерпретацию русского народного костюма. Сбор урожая у славян традиционно сопровождался праздниками, песнями, яркими нарядами. «Это всегда про веселье, достаток и радость. Сочетание пшеницы, красивой вышивки и русских костюмов создает театральный эффект», — отмечает ректор.

Техническую сложность составила работа с живыми материалами — пшеничными колосьями, соломой, сухоцветами. «Колосья ломаются и сыпятся. Их нужно фиксировать, стабилизировать, находить каждому свое место, чтобы по телу ложилось без излома», — объясняет Алексей Егоров.

Костюмы построены на основе традиционных рубах с красными орнаментами, характерными для Средней полосы России. Поверх — корсеты с имитацией плетения из соломы. Юбки выполнены в стилистике современных пачек, но декорированы сухоцветами и соломой.

Один из ярких образов — костюм с переливающимися пайетками и головным убором, напоминающим традиционные северные венцы. Осьминоги на руках модели добавляют мифологическую тему, отсылая к народным сказкам о водных чудищах.

Творческая команда изучала русские лубки, где европейские силуэты соседствовали с фантастическими существами. «У нас не было задачи делать исторические копии. Мы ориентировались на художественную ценность и образность», — подчеркивает ректор.

Работа над коллекцией объединила все курсы института. Алексей Егоров руководил процессом вместе с Сергеем Никулиным, куратором творческих проектов.

Помимо «Пшеничного обоза» впервые была представлена коллекция студенческих работ по авторской методике профессоров кафедры «Дизайн костюма» Юлии Поповой и Дениса Еремкина. Главная задача заключалась в создании современной одежды по мотивам эскизов Вячеслава Зайцева, выбранных педагогами для творческого переосмысления.

«Студенты задействовали весь арсенал навыков, освоенных к началу третьего курса, чтобы максимально полно реализовать свои идеи при изучении эскизов великого кутюрье», — рассказывает Денис Еремкин, модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников. В работе использовались цифровая печать на ткани с авторскими принтами, аппликация, набойка, вышивка — консервативные приемы декора, уместные при работе с эскизами 60-летней давности.

На разработку методики ушло три года. Это целый цикл образовательных технологий, включающий курс лекций, анализ визуальных материалов, работу с кроем и тканями. «Методика может стать большим курсом повышения квалификации для практикующих дизайнеров и педагогов», — отмечает заведующий кафедрой МХПИ.

Юлия Попова, соавтор методики и директор «Галереи Вячеслава Зайцева», много лет работала с великим кутюрье. «Именно в обсуждениях с Вячеславом Михайловичем появилась идея, что его художественное наследие должно стать основой для обучения студентов по специальности «Дизайн костюма», — рассказывает она.

Методику полностью поддерживает Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева. Екатерина Ромашкина, возглавившая Дом Моды после ухода Егора Зайцева, видит своей задачей сохранение наследия двух выдающихся российских модельеров и создание Центра моды для развития нового поколения дизайнеров.

Съемки коллекции прошли в Доме Моды, а показы проходят на моделях агентства Z’S Models, которое является частью модного дома.

«Русский дом. Креативные регионы» представляет масштабное событие, объединившее партнеров со всей страны. На выставке представлены капсульные коллекции дизайнеров, стенды компаний, работает арт-галерея с произведениями мастеров из разных регионов России, проходят мастер-классы по росписи матрешек и другим видам народного творчества.