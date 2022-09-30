«Колотушка»: На PREMIER выйдет драмеди о русских боях без правил

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о старте съемок нового сериала «Колотушка» о тридцатилетнем семьянине, который решая свои финансовые проблемы вынужден пойти в бои без правил, зная что там платят и за поражение.

Главный герой сериала Саня живет в Брянске. Он на пороге тридцатилетия. Женат, работает экспедитором в торговой сети, воспитывает сына. Совсем недавно Саня выплатил ипотеку за квартиру и стал типичным положительным человеком. Но в молодости Саня жил совсем по-другому: драки на местных дискотеках, разборки на улицах. Все это в компании авторитетного старшего брата Паши, кулаки которого не заживали с детства.

С годами Паша не изменился, и в свои 30 лет планирует участвовать в «голых кулаках». Встретившись после долгой разлуки, братья выпили лишнего и попали в аварию: по их вине было разбито несколько новых машин в автосалоне. В один момент Саня получил огромный долг, потерял работу и жену. А старший брат сломал руку. Теперь Саня вынужден выступить вместо брата в боях без правил, чтобы заработать выплатить долг и вернуть семью.

В сериале «Колотушка» будет 10 серий по 24 минуты каждая.

В ролях: Андрей Пынзару, Юрий Насонов, Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин, Михаил Евланов, Безряднова Ирина, Таша Цветкова и другие.

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