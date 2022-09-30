Педагоги и школьники откроют классику заново

Фонд «Живая классика» совместно с Российской государственной библиотекой и мобильным приложением Национальной электронной библиотеки «Свет» запустили совместный проект по озвучке самых востребованных произведений школьной программы участниками и призёрами конкурса чтецов «Живая классика».

Более 150 конкурсантов из 85 регионов России создали 300 аудиокниг в жанре короткой прозы. В состав коллекции вошли классические произведения всеми любимых авторов: рассказы Антона Чехова, Бориса Житкова и Александра Куприна, сказки Ганса Христиана Андерсена, Марины Цветаевой и Константина Ушинского, повести Леонида Андреева, Ивана Тургенева и Льва Толстого, стихотворения Саши Чёрного, басни Ивана Крылова и многие другие. В открытом доступе аудиокниги появятся 5 октября – ко Дню учителя – сначала в веб-версии приложения, а затем и в самом приложении «НЭБ Свет».

С отбором произведений под индивидуальные детские голоса, а также с постановкой речи для звукозаписи помогали профессиональные педагоги и репетиторы Театрального института им. Бориса Щукина.

«Благодаря совместной работе партнеров и детей, мобильное приложение «НЭБ Свет» открывает не только книги, но и молодые таланты. Ребята, вероятно, сами того не осознавая, сделали большое дело: первые профессиональные шаги, первые серьезные работы в портфолио – голоса юных актеров озвучки услышат по всей России!» — поделился генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

В приложении уже почти 2 тысячи произведений, и этот список регулярно пополняется. Вся литература абсолютно легальна и достоверна. Отбор и подготовку электронных книг для мобильного приложения осуществляют специалисты РГБ с привлечением филологов, словесников и просветителей. Каждая книга сопровождается интерактивной карточкой с информацией о произведении, авторе и другими фактами, которые помогают лучше понять текст, а учащимся — подготовиться к уроку.

«Живая классика» – это не только чтецкий конкурс, но и сообщество читающих и актёрски одаренных подростков. Для нас важно, чтобы у читающих подростков были поводы для дружбы, совместная деятельность, а также возможности для дальнейшего развития. Совместно с Российской государственной библиотекой мы записали более 300 произведений в исполнении участников конкурса «Живая классика», так что теперь аудиобиблиотека «НЭБ Свет» звучит голосами наших чтецов», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Мобильное приложение «НЭБ Свет» доступно бесплатно на площадках App Store и Google Play. Цифровой сервис решает проблему свободного доступа к «золотой» коллекции книг по школьной программе, внеклассному чтению и современным научно-популярным изданиям. Для педагогов и библиотекарей это возможность встраивать приложение в учебный процесс, например, формировать списки литературы, получать рекомендации по прочтению, сопроводительные материалы о произведениях и авторах. Для читающей аудитории приложение станет главным инструментом для изучения литературы, практики функциональной грамотности и достижению персональных рекордов.

Так же в помощь школьникам фонд «Живая классика» записал пособие от педагогов театрального института имени Бориса Щукина. Этот мастер-класс пригодится и выпускникам, которые мечтают поступить в театральные вузы. Посмотреть его может любой желающий абсолютно бесплатно в официальной группе ВК «Живая классика» https://vk.com/video/playlist/-25423332_47636837 .

В новом сезоне школьников ждут так же мастер-классы от лучших специалистов в области актерского мастерства, техники речи и режиссуры. Мэтры сцены научат юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займутся с ними отработкой дикции и движений.

Конкурс чтецов «Живая классика» проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а так же при поддержке театрального института имени Бориса Щукина.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.