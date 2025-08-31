Комедии, мультфильмы, фэнтези и поп-музыка

Летом 2025 года россияне предпочитали отдыхать с комедиями, мультфильмами, поп-музыкой и книгами в жанре фэнтези и детектива. Подводя итоги летнего сезона, аналитики холдинга МТС Медиа отметили, что пик читательской активности пришелся на июль. Главными артистами лета по прослушиваниям стали MACAN, Zivert и AY YOLA, а на летние концерты россияне приобрели на 26% больше билетов по сравнению с прошлым сезоном.

Кино и сериалы

По данным онлайн-кинотеатра KION, самыми востребованными жанрами в кино стали комедии, детская анимация, драмы, боевики и триллеры. Активнее всего фильмы и сериалы смотрели жители Москвы и области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей. В основном зрители предпочитали смотреть фильмы и сериалы онлайн в будни (60%). На выходные пришлось 40% смотрения, причем летом пользователи KION больше проводили время на сервисе днем (до 18 часов), чем вечером.

В топе просмотров этого онлайн-кинотеатра – сериалы: комедии «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко и «Театральная зона» с Никитой Кологривым и Борисом Дергачевым, а также криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк. Среди фильмов наибольшей популярностью пользовалась романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской, драма «Олень» с Кузьмой Сапрыкиным и боевик «Мастер» с Джейсоном Стейтемом.

У детской аудитории особой популярность пользовались такие фильмы как «Чебурашка: Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер Кот: Шанхай», «Легенда о Леди Драконе». Самыми востребованными мультсериалами стали российские «Три кота», «Синий трактор», «Маша и Медведь», «Барбоскины», в пятерке лидеров также «Леди Баг и Супер Кот».

Развлекательные мероприятия

По данным МТС Live, на летние концерты россияне приобрели на 26% больше билетов по сравнению с летом 2024 года.

В топе событий по продажам билетов – концерты ANNA ASTI, MACAN, «Звери», Zoloto Summer Sound и «Три дня дождя». Средняя цена билета увеличилась на 21% и составила 2454 рубля. Наиболее востребованными фестивалями стали Summer Sound, «МТС Live Лето» в Лужниках, Signal, Дикая Мята и Motherland 2025. Стоимость билетов на МТС Live Лето по сравнению с прошлым летом изменилась минимально (+4%), тогда как на другие open-air — выросла на 13%, в среднем до 3778 рублей.

В сегменте детских мероприятий лидировали цирковые представления и мюзикл «Последняя сказка», среди выставок — «Жили-Были: школа русской сказки» и «Цифровые надежды». На последней особо выделялась инсталляция «Точка сингулярности» в коллаборации со студией SilaSveta — LED-сфера диаметром 10 метров, не имеющая аналогов в России.

Лидерами по количеству летних культурных мероприятий стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск, а по продажам билетов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Музыка

В топе предпочтений слушателей МТС Музыки остается поп-музыка, рэп, танцевальная музыка, электронная музыка и русский рок. В целом число уникальных пользователей сервиса год к году (лето 2025 года к лету 2024 года) выросло на 54%.

По данным МТС Музыки, главным артистом лета по количеству прослушиваний стал MACAN, главной артисткой — Zivert, а лучшей группой оказалась башкирская AY YOLA. Треком этого лета стал совместный сингл MACAN и Басты «Пусть Бог будет рядом с твоими планами», вошедший в самый популярный альбом сезона «BRATLAND» от MACAN, а фокусом этого лета признан GUF, все релизы которого попадали в Чарт МТС Музыки. Музыкальная редакция сервиса советует к прослушиванию альбом «Ателье» от КАССЕТА, а лучшим кавером стала песня «Ночной дозор», записанная Бастой для трибьюта группе Uma2rman – альбому «Звезды считают нас». В рамках программы поддержки начинающих артистов «НЭЙМ» эксперты выделили исполнителя «жизнь блаженным».

При выявлении лидеров рейтингов учитывались релизы артистов, которые вышли с 1 июня по 27 августа.

По итогам лета в пятерку самых популярных треков среди пользователей сервиса вошли «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» (MACAN и Баста), «Гудбай» (Zivert), Homay (AY YOLA и Дима Билан), «10» (Эндшпиль) и «Поезда» (Женя Трофимов, «Комната культуры», Баста).

Книги

Главными жанрами лета в книжном сервисе Строки стали фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы и классическая литература. Больше всего книги в сервисе читают пользователи из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А самым «читающим» месяцем оказался июль: на него пришлась пиковая доля потребления (51,35%); на июнь пришлось 48% потребления книг летом, на август — 31,85%.

Летом читательская активность выросла на 18% по сравнению с весенним периодом. По приросту интереса к чтению лидировали Липецкая область, Калмыкия, Волгоградская область, а также Якутия и Чечня — там стали больше читать по сравнению с весной.

Самыми востребованными книгами сезона стали роман «Четвертое крыло» Ребекки Яррос, её же книга «Железное пламя», «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, романы Хлои Уолш «Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го».

В аудиоформате лидировали те же произведения: «Железное пламя» и «Четвертое крыло» Ребекки Яррос, «Лес» Светланы Тюльбашевой, озвученный Григорием Перелем и Анастасией Шумилкиной, культовый «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд в озвучке Давида Ломова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в озвучании Леонида Ярмольника.

При этом анализ статистики сервиса Строки в регионах показал, что классика

по-прежнему сохраняет лидирующие позиции: «Мастера и Маргариту» больше всего читали во Владимирской, Воронежской и Кемеровской областях, «Анна Каренина» возглавила топ Калининградской области, тогда как в Ненецком автономном округе неожиданным фаворитом оказался «Блог бабы Яги» Натали Смит.