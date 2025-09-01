Фестиваль российского кино в Китае – важный шаг для развития российско-китайского культурного сотрудничества

1 сентября в Китае стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Показы пройдут сразу в трёх городах: Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Это уже третий фестиваль в Китае, который проходит в формате киномарафона, расширяя географию российско-китайского культурного сотрудничества.

Фестиваль приурочен к двум знаковым юбилеям:

80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии.

Программа фестиваля

Китайские зрители увидят восемь фильмов, представляющих разные жанры российского кинематографа. Центральное место займут военные драмы:

«В списках не значился» (2025, реж. Сергей Коротаев),

«Каруза» (2025, реж. Иван Харатьян),

«Группа крови» (2025, реж. Максим Бриус).

Также будут показаны приключенческая драма «Северный полюс» (2025, реж. Александр Котт), семейные фильмы-фэнтези «Царевна-лягушка» (2025, реж. Александр Амиров), «Бременские музыканты» (2023, реж. Алексей Нужный), «Финист. Первый Богатырь» (2024, реж. Дмитрий Дьяченко), и фантастическая драма «ON и Она» (2024, реж. Евгений Корчагин).

О российском кино, тенденциях и героях картин зрителям расскажут режиссёры и продюсеры — Сергей Коротаев («В списках не значился»), Сергей Багиров («Каруза»), Александр Котт («Северный полюс»), Алексей Нужный («Бременские музыканты»), актриса Екатерина Домашенко («Группа крови»), а также генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Международный культурный обмен

В мае 2025 года Россия принимала Фестиваль китайского кино, приуроченный к государственному визиту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Главным итогом этих мероприятий стало подписание Плана действий по совместному кинопроизводству до 2030 года. Теперь в Китае состоится ответный Фестиваль российского кино, приуроченный к визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина.​​​​​​​

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова: «Российское кино активно выходит на международный экран – от фестивалей до широкого проката. Зритель за рубежом всё чаще открывает для себя современные российские фильмы, а это значит, что кино становится универсальным языком диалога между культурами и способствует укреплению позитивного образа России во всем мире».

В 2024–2025 гг. перекрестные Годы культуры России и Китая вывели двусторонние кинопроекты на новый уровень. В 2024 году Фестиваль российского кино прошёл в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. В ответ китайские кинопоказы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Великом Новгороде и Екатеринбурге.

В августе текущего года Китай присоединился к юбилейной акции «Ночь кино – 2025», а РОСКИНО представило российские фильмы на Changchun Film Festival. На сентябрь запланирован выход в китайский кинопрокат совместного российско-китайского фильма «Красный шелк».