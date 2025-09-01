Фестиваль российского кино в Китае – важный шаг для развития российско-китайского культурного сотрудничества

1 сентября в Китае стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры России и Государственного управления по кинематографии КНР. Показы пройдут сразу в трёх городах: Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Это уже третий фестиваль в Китае, который проходит в формате киномарафона, расширяя географию российско-китайского культурного сотрудничества.
Фестиваль приурочен к двум знаковым юбилеям:
80-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии.
Программа фестиваля
Китайские зрители увидят восемь фильмов, представляющих разные жанры российского кинематографа. Центральное место займут военные драмы:
- «В списках не значился» (2025, реж. Сергей Коротаев),
- «Каруза» (2025, реж. Иван Харатьян),
- «Группа крови» (2025, реж. Максим Бриус).
Также будут показаны приключенческая драма «Северный полюс» (2025, реж. Александр Котт), семейные фильмы-фэнтези «Царевна-лягушка» (2025, реж. Александр Амиров), «Бременские музыканты» (2023, реж. Алексей Нужный), «Финист. Первый Богатырь» (2024, реж. Дмитрий Дьяченко), и фантастическая драма «ON и Она» (2024, реж. Евгений Корчагин).
О российском кино, тенденциях и героях картин зрителям расскажут режиссёры и продюсеры — Сергей Коротаев («В списках не значился»), Сергей Багиров («Каруза»), Александр Котт («Северный полюс»), Алексей Нужный («Бременские музыканты»), актриса Екатерина Домашенко («Группа крови»), а также генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.
Международный культурный обмен
В мае 2025 года Россия принимала Фестиваль китайского кино, приуроченный к государственному визиту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Главным итогом этих мероприятий стало подписание Плана действий по совместному кинопроизводству до 2030 года. Теперь в Китае состоится ответный Фестиваль российского кино, приуроченный к визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова: «Российское кино активно выходит на международный экран – от фестивалей до широкого проката. Зритель за рубежом всё чаще открывает для себя современные российские фильмы, а это значит, что кино становится универсальным языком диалога между культурами и способствует укреплению позитивного образа России во всем мире».
В 2024–2025 гг. перекрестные Годы культуры России и Китая вывели двусторонние кинопроекты на новый уровень. В 2024 году Фестиваль российского кино прошёл в Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. В ответ китайские кинопоказы состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Великом Новгороде и Екатеринбурге.
В августе текущего года Китай присоединился к юбилейной акции «Ночь кино – 2025», а РОСКИНО представило российские фильмы на Changchun Film Festival. На сентябрь запланирован выход в китайский кинопрокат совместного российско-китайского фильма «Красный шелк».