В сети представили премьерные серии детектива «Райский»

Максим Райский (Владимир Жеребцов) – талантливый следователь, способный безошибочно раскрыть мотивы преступника и воссоздать картину преступления по самым незначительным деталям. Для коллег и близких его чутье – уникальный дар, а вот противоречивый характер и методы борьбы с преступниками, напротив, сплошная головная боль. Недавно погиб его лучший друг – Олег Огарёв, он упал с платформы и попал под поезд. Официальная версия следствия – несчастный случай. Но у Райского есть основания полагать, что это было хорошо спланированное убийство. Он берется неофициально расследовать это дело, ему помогает вышедший на пенсию отец, генерал-майор полиции Виктор Семёнович Райский (Леонид Каневский), и жена погибшего, следователь Ольга Огарёва (Мария Берсенева), начальница Райского.

Режиссеры-постановщики: Борис Рабей, Евгений Сологалов, Дмитрий Сорокин, Илья Хотиненко. Главные роли в проекте исполнили Владимир Жеребцов, Мария Берсенева, Леонид Каневский, Лариса Лужина и многие друге.

В ролях: Владимир Жеребцов, Мария Берсенева, Леонид Каневский, Лариса Лужина, Александр Печенин, Александр Рожковский, Алексей Веселкин, Кристина Шелобкова, Григорий Шевчук, Алина Колесникова, Марина Николаева, Геннадий Семёнов, Юрий Сазонов, Евгения Белобородова, Дима Калихов, Евгений Крылов, Михаил Гудошников и другие.