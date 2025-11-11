Оплата публикаций

Красногорский филиал Музея Победы помог родственникам узнать судьбу красноармейца из Псковской области

судьба красноармейца
Фото: пресс-служба Центра сохранения памяти о советских военнопленных

Родственники пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны уроженца Псковской области Александра Ольшевского смогли узнать его судьбу благодаря Центру сохранения памяти о советских военнопленных, расположенном в Красногорском филиале Музея Победы. Выяснилось, что красноармеец погиб в концлагере в начале 1942 года.

«Мы безмерно благодарны вам за то, что, спустя 80 лет, вы помогли нам узнать правду о нашем прадеде. Теперь мы знаем, где находится его могила. Это очень важно для нас. Спасибо вам огромное!» — сказал правнук Александра Ольшевского Иван Филатов.

Александр Гавриилович Ольшевский родился в 1912 году в Пскове. Ушел на фронт в 1941 году. Дома, в деревне Дубье Дедовичского района Псковской области, у него остались жена Антонина Смирнова и годовалый сын Игорь. Они до конца своей жизни так и не узнали, что же точно случилось с их родным человеком.

Специалистам Центра сохранения памяти о советских военнопленных удалось установить, что солдат Красной Армии Александр Ольшевский попал в плен в городе Таллине в августе 1941 года. Его отправили в лагерь Stalag X D (310) — Витцендорф в Люнебургской пустоши.

Лагерь, рассчитанный на 50 тысяч человек, был не готов к приему заключенных. Первые эшелоны советских военнопленных были вынуждены самостоятельно рыть себе землянки. Лишь спустя год там построили бараки для узников. Зимой 1941/1942 года от тифа, голода и невыносимого холода погибли около 14 тысяч человек из 18 тысяч находившихся в лагере. Среди них был и Александр Ольшевский. Он скончался 5 февраля 1942 года. Похоронен в Витцендорфе.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Одной из ключевых задач является поиск родственников узников нацистских концлагерей. Исследовательский проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Центром стал Красногорский филиал Музея Победы.

