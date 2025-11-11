Красногорский филиал Музея Победы помог родственникам узнать судьбу красноармейца из Псковской области

Родственники пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны уроженца Псковской области Александра Ольшевского смогли узнать его судьбу благодаря Центру сохранения памяти о советских военнопленных, расположенном в Красногорском филиале Музея Победы. Выяснилось, что красноармеец погиб в концлагере в начале 1942 года.

«Мы безмерно благодарны вам за то, что, спустя 80 лет, вы помогли нам узнать правду о нашем прадеде. Теперь мы знаем, где находится его могила. Это очень важно для нас. Спасибо вам огромное!» — сказал правнук Александра Ольшевского Иван Филатов.

Александр Гавриилович Ольшевский родился в 1912 году в Пскове. Ушел на фронт в 1941 году. Дома, в деревне Дубье Дедовичского района Псковской области, у него остались жена Антонина Смирнова и годовалый сын Игорь. Они до конца своей жизни так и не узнали, что же точно случилось с их родным человеком.

Специалистам Центра сохранения памяти о советских военнопленных удалось установить, что солдат Красной Армии Александр Ольшевский попал в плен в городе Таллине в августе 1941 года. Его отправили в лагерь Stalag X D (310) — Витцендорф в Люнебургской пустоши.

Лагерь, рассчитанный на 50 тысяч человек, был не готов к приему заключенных. Первые эшелоны советских военнопленных были вынуждены самостоятельно рыть себе землянки. Лишь спустя год там построили бараки для узников. Зимой 1941/1942 года от тифа, голода и невыносимого холода погибли около 14 тысяч человек из 18 тысяч находившихся в лагере. Среди них был и Александр Ольшевский. Он скончался 5 февраля 1942 года. Похоронен в Витцендорфе.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Одной из ключевых задач является поиск родственников узников нацистских концлагерей. Исследовательский проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Центром стал Красногорский филиал Музея Победы.