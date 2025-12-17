Конференция по рекламным коммуникациям объединила профессиональное сообщество столицы

12 декабря 2025 года кафедра рекламы и связей с общественностью в медиаиндустрии Факультета экономики и управления Московского политехнического университета выступила организатором значимого отраслевого события – IV Международной научно-практической конференции «Рекламные коммуникации в условиях новой реальности: вызовы и перспективы». Конференция стала важной точкой притяжения для исследователей, экспертов и будущих специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью, подтвердив свою репутацию одной из ведущих экспертных площадок в области коммуникаций.

Конференция продемонстрировала высокий международный статус, собрав широкую аудиторию из более чем десяти стран. На одной площадке встретились представители России, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Беларуси, а также государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Широкая география участников, среди которых почти треть составили иностранные гости, подчеркнула актуальность обсуждаемых тем для глобального профессионального сообщества и способствовала уникальному кросс-культурному обмену опытом.

Программу мероприятия открыло пленарное заседание, модерируемое заведующей кафедрой Юлией Олеговной Алтуниной. Спикеры задали высокий уровень дискуссии, представив как фундаментальные исследования, так и прикладные решения.

Галина Николаевна Степанова, д.э.н., профессор Финансового университета при правительстве РФ, представила глубокий анализ эволюции культуры медиапотребления среди молодежи, что определяет новые векторы для коммуникационных стратегий.

Александр Владимирович Кошик из Российской академии образования сосредоточился на практических инструментах продвижения в социально значимой сфере – образовании. В своем выступлении «Как рассказать об образовании: инструменты рекламы и каналы продвижения» эксперт подробно разобрал, как современные коммуникационные стратегии могут сделать образовательные услуги и проекты более видимыми и привлекательными для целевых аудиторий.

Анастасия Эдуардовна Собалевская, преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью в медиаиндустрии Московского Политеха и директор блока премии фестиваля «Best Experience Marketing Awards», раскрыла тему рекламы как ключевого инструмента продажи и продвижения событий. В своём выступлении она не только подкрепила теорию актуальными кейсами из индустрии, но и представила профессиональному сообществу и студентам детальный обзор авторитетного отраслевого конкурса – премии «Best Experience Marketing Awards». Анастасия Собалевская подчеркнула, как участие и победа в подобных профессиональных состязаниях служат мощным драйвером для карьерного роста, признания экспертизы и формирования личного бренда специалиста.

Наталья Александровна Прохорова, д.и.н., профессор и Рашид Шамильевич Зайнулин, к.и.н., доцент — эксперты кафедры «Реклама и связи с общественностью» Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина, выступили с приветственным видеообращением, представили совместный анализ глобальных трендов и локальной специфики развития рекламных коммуникаций в Кыргызстане. В своем обращении эксперты не только поприветствовали участников конференции от имени своего университета, но и подчеркнули важность адаптации международного опыта, рассмотрев, как универсальные мировые практики преломляются в уникальном культурном, социальном и экономическом контексте Кыргызстана. Их доклад стал яркой иллюстрацией значимости межстранового диалога и обмена знаниями для формирования гибких и эффективных коммуникационных стратегий, актуальных для конкретного региона.

После пленарной части работа продолжилась в пяти тематических секциях. Участники углубленно обсудили ключевые вопросы современности: от трансформации традиционных и цифровых коммуникаций, экономических аспектов медиаиндустрии и проблем цифрового менеджмента до инновационного применения искусственного интеллекта и новых технологий в рекламе.

Конференция выполнила роль важной связующей платформы, эффективно соединив академическое знание с запросами индустрии. Для студентов и молодых исследователей форум стал возможностью представить свои научные изыскания, получить экспертные оценки и установить профессиональные контакты.

Успешное проведение IV Международной конференции не только подвело итоги года для кафедры, но и заложило прочную основу для дальнейшего развития международного сотрудничества. Это событие подтвердило, что Московский Политех остается одним из ключевых центров, где формируется повестка для профессионального сообщества, рождаются актуальные идеи и находятся ответы на вызовы стремительно меняющейся медиареальности.

