Съёмки комедийного сериала «Пора на завод» завершены

Кинокомпания «1-2-3 Production» завершила работу над новым комедийным сериалом «Пора на завод» для телеканала ТНТ. Историю взаимоотношений столичного финансиста и суровых металлургов сняли в самом сердце Урала. Главной съемочной площадкой стал настоящий металлургический завод.

Сюжет сериала строится вокруг московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который привык рисковать деньгами, но не работать руками. Ради любви к Тане (Рината Тимербаева) он совершает самый безрассудный поступок в своей жизни: чтобы впечатлить её отца, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлев), Вадим меняет строгий костюм на робу и отправляется покорять Урал. Его новый офис — раскалённый цех, а коллеги — уральские богатыри, чьё рукопожатие крепче стальных канатов. Совмещать плавку металла и миллионные сделки Вадиму нелегко. Одна роковая ошибка — и Вадим теряет чужие деньги, оказываясь на прицеле у бандитов. Теперь вопрос не в том, вернёт ли он деньги, а в том — сумеет ли он вообще выжить.

Съемочная команда работала не в павильоне, а в цехах действующего завода, который не останавливал свою работу ни на час. Каждый день в горячем цеху был испытанием на прочность: жара, брызги металла, пыль от окалины — без защитной маски было не обойтись. Для актёров и всей съёмочной группы это стало и настоящим вызовом, и бесценным опытом. Видеть, как из печи льётся раскалённая сталь, — по признанию команды, было завораживающим зрелищем.

Самым большим открытием для съемочной группы стали не цеха, а сами люди. Команда так сдружилась с заводчанами, что на площадке появилась традиция: каждое утро обходить цех, чтобы лично поздороваться и пожать руки металлургам.

Горожане (съёмки преимущественно проходили в городе Ревда) с энтузиазмом включались в съемочный процесс — охотно участвовали в массовых сценах. Ревдинский Дворец культуры на несколько дней превратился в съёмочный павильон: здесь снимали сцены празднования юбилея завода. В съёмках участвовали местные творческие коллективы: вокальный ансамбль «ЛиС», хор «Звонница» и шоу-балет «Индиго».

Создатели сериала уверены, что проект и развлечёт зрителя, и поможет вернуть молодёжи интерес к рабочим профессиям.

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников и другие.