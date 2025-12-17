Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСъёмки комедийного сериала «Пора на завод» завершены

Съёмки комедийного сериала «Пора на завод» завершены

T1
By T1
116
Анатолий Журавлев и Вячеслав Чепурченко.
Анатолий Журавлев и Вячеслав Чепурченко в комедии «Пора на завод». Фото: пресс-служба ТНТ

Кинокомпания «1-2-3 Production» завершила работу над новым комедийным сериалом «Пора на завод» для телеканала ТНТ. Историю взаимоотношений столичного финансиста и суровых металлургов сняли в самом сердце Урала. Главной съемочной площадкой стал настоящий металлургический завод.

Сюжет сериала строится вокруг московского инвестора Вадима (Вячеслав Чепурченко), который привык рисковать деньгами, но не работать руками. Ради любви к Тане (Рината Тимербаева) он совершает самый безрассудный поступок в своей жизни: чтобы впечатлить её отца, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича (Анатолий Журавлев), Вадим меняет строгий костюм на робу и отправляется покорять Урал. Его новый офис — раскалённый цех, а коллеги — уральские богатыри, чьё рукопожатие крепче стальных канатов. Совмещать плавку металла и миллионные сделки Вадиму нелегко. Одна роковая ошибка — и Вадим теряет чужие деньги, оказываясь на прицеле у бандитов. Теперь вопрос не в том, вернёт ли он деньги, а в том — сумеет ли он вообще выжить.

Съемочная команда работала не в павильоне, а в цехах действующего завода, который не останавливал свою работу ни на час. Каждый день в горячем цеху был испытанием на прочность: жара, брызги металла, пыль от окалины — без защитной маски было не обойтись. Для актёров и всей съёмочной группы это стало и настоящим вызовом, и бесценным опытом. Видеть, как из печи льётся раскалённая сталь, — по признанию команды, было завораживающим зрелищем.

Самым большим открытием для съемочной группы стали не цеха, а сами люди. Команда так сдружилась с заводчанами, что на площадке появилась традиция: каждое утро обходить цех, чтобы лично поздороваться и пожать руки металлургам.

Горожане (съёмки преимущественно проходили в городе Ревда) с энтузиазмом включались в съемочный процесс — охотно участвовали в массовых сценах. Ревдинский Дворец культуры на несколько дней превратился в съёмочный павильон: здесь снимали сцены празднования юбилея завода. В съёмках участвовали местные творческие коллективы: вокальный ансамбль «ЛиС», хор «Звонница» и шоу-балет «Индиго».

Создатели сериала уверены, что проект и развлечёт зрителя, и поможет вернуть молодёжи интерес к рабочим профессиям.

В главных ролях: Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева, Анатолий Журавлев, Инга Оболдина, Анна Уколова, Анатолий Гущин, Николай Шрайбер, Ренат Мухамбаев, Антон Остерников и другие.

Предыдущая статья
КИОН запустил игру «Тоннель. Пограничная смена» по мотивам одноименного сериала

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru