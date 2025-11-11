Оплата публикаций

«Невероятные приключения Шурика»: актёрский состав пополнили Слава Копейкин, Ирина Горбачёва и Никита Кологривый

Шурик, словно советский Форрест Гамп, сидя на скамейке, рассказывает случайным прохожим об их с Ниной истории любви. Он обращается к сюжетам и образам культовых советских комедий и мировых хитов, в том числе к «Операции “Ы”», «Служебному роману» и «Кавказской пленнице». Новогодний пародийный фильм «Невероятные приключения Шурика» (2025) продолжает серию комедийных праздничных лент канала ТНТ, среди которых — «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и «Небриллиантовая рука». Фото: пресс-служба ТНТ
К актёрскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» присоединились актёры Слава Копейкин, Ирина Горбачёва и Никита Кологривый. В проекте Копейкин сыграет сразу две роли — Сыроежкина и Электроника, а Горбачёва воплотила на экране легендарную няню Мэри Поппинс, освоившую технологии. Кологривый же появится на экране в образе Жени Лукашина из «Иронии судьбы».

Копейкин предстанет сразу в двух образах — Сыроежкина и Электроника, придав знакомым персонажам легкость и комедийную интонацию. А Горбачёва покажет новый взгляд на идеальную леди с зонтиком и безупречными манерами, чьё появление добавит в историю нотку волшебства и британской строгости. Никита Кологривый, который уже появлялся в двух новогодних фильмах ТНТ, воплотит образ Лукашина, вокруг которого строилось повествование в самом первом новогоднем музыкальном телефильме канала «СамоИрония судьбы». 

В центре сюжета «Невероятных приключений Шурика» — история любви Шурика и Нины, которая переносит зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Авторы фильма уходят от формата оммажа одному фильму и создают целую вселенную отсылок: «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и другие легендарные картины.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме появятся десятки известных актёров и музыкантов — среди них ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Андрей Гайдулян, Лариса Долина, IOWA, The Hatters и другие.

Проект создают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — авторы новогодних хитов ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё!» и «Небриллиантовая рука».

