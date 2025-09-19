Пиратство – угроза для киноиндустрии: на форуме в Петербурге обсудили как защитить правообладателя

25 юбилейный Санкт-Петербургский международный Контент Форум собрал более 3 тысяч участников из 20 стран. Он прошел с 10 по 12 сентября в городе на Неве. На мероприятии провели свои презентации крупнейшие кинопрокатные компании страны, приняли участие представители кинотеатральных сетей, медиа-холдингов, телеканалов, органов власти, экспертного сообщества.

На форуме выступила руководитель сервиса «НРИС Антипират» Валерия Брусникина. Она представила доклад о борьбе с онлайн-пиратством и подчеркнула, что сегодня речь идет уже не о бесплатных фильмах, а о глобальной индустрии с миллиардными оборотами.

В рамках круглого стола «Борьба за зрителя: сколько оплаченных билетов и подписок теряет фильм из-за интернет-пиратства?» эксперты обсудили ряд вопросов. Среди них: как оценить объем потерь, которые пиратство наносит прокату и цифровой дистрибуции, что помогает сократить этот ущерб, как это работает и сколько стоит. На дискуссии были озвучены данные об вреде, наносимом интернет-пиратством индустрии контента. По словам Валерии Брусникиной, теневой рынок подпитывается рекламными сетями, онлайн-казино и другими источниками дохода, а его масштаб ежегодно растет. Только за 2024 год ущерб от пиратского распространения аудиовизуального контента в России составил около 3 млрд рублей. «90% такого контента распространяется через так называемые балансеры – технологически продвинутые платформы с огромными библиотеками фильмов и сериалов, – подчеркнула эксперт, – Именно они обеспечивают массовое и почти мгновенное тиражирование пиратских копий. Эффективность защиты контента напрямую зависит от комплексности применяемых мер, — прокомментировала Валерия Брусникина. — Речь идет о синергии трех инструментов. Первый — это автоматизированные технические решения для поиска пиратских ссылок. Второй — Антипиратский меморандум, позволяющий оперативно удалять такие ссылки из поисковой выдачи. Третий — работа с правоохранительными органами и Роскомнадзором для блокировки ссылок на ресурсы-нарушители, которые не попадают в поисковую выдачу. Отказ от любого из этих элементов существенно снижает общую эффективность защиты, в то время как их совместное использование позволяет правообладателю рассчитывать на результат, близкий к 100%, и гарантированную окупаемость даже для не самого рейтингового контента».

О коэффициенте «запираченности» контента и методологии борьбы с этим явлением рассказал Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео».

«Мы представили формулу, по которой любой правообладатель может рассчитать потенциальные убытки от пиратства и будущие доходы от защиты, — отметил Алексей Бырдин. — В ее основе — три ключевых метрики: популярность контента по количеству пиратских запросов, вероятность присутствия нелегальных ссылок в поисковой выдаче и время их жизни до удаления. Простые расчеты показывают, что затраты на защиту контента окупаются, если всего 10% искавших, но не нашедших пиратскую копию пользователей купят билет в кино или подписку на онлайн-кинотеатр. Такой эффект дает только комплексная защита контента, включающая удаление ссылок из выдачи Яндекса в рамках Антипиратского Меморандума (соглашение между крупнейшими правообладателями и интернет-компаниями, подписанное в 2018 году). К сожалению, далеко не все полнометражные релизы защищаются в целом и инструментами Меморандума в частности, что безусловно сокращает потенциал картин – и в прокате, и при дальнейшей цифровой дистрибуции».

Ильяс Эдильбаев, директор по кинопрокату «Капелла Фильм», подчеркнул, что большими возможностями для защиты своих фильмов от нелегального распространения обладают крупные дистрибьюторские фирмы. «Для нас, независимых дистрибуторов, которые не входят в крупные ассоциации, доступ к таким инструментам, как Антипиратский меморандум, критически важен. Это позволило бы нам наравне с крупными игроками эффективно защищать свой контент в реальном времени и, как следствие, увеличивать легальные доходы от его распространения», – отметил он.

Санкт-Петербургский международный Контент Форум стал ключевым событием для индустрии, в очередной раз подчеркнув значимость консолидации усилий в условиях быстро меняющегося рынка. Мероприятие подчеркнуло важность выработки комплексных решений для сохранения ценности контента и поддержки культуры его легального потребления.