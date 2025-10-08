Оплата публикаций

«Видишь»: TikTok превратил трёхлетний трек Анастасии Казанцевой в хит с почти двумя миллионами прослушиваний

Трек Анастасии Казанцевой, известной так же как Мисс Дубай, «Видишь», выпущенный три года назад, неожиданно ворвался в тренды TikTok, собрав уже почти 2 миллиона прослушиваний и превратившись в настоящий феномен. Пользователи создают под песню десятки тысяч видео — от романтических историй до танцевальных флешмобов. Алгоритмы не просто «подхватили» трек — они сделали его символом искренности, лёгкости и ностальгии.

«Я не ожидала, что именно «Видишь» вдруг «выстрелит», — говорит Анастасия. — TikTok — это про живые эмоции. Искренность не купишь — песня либо трогает, либо нет.»

С каждым днём трек набирает всё больше оборотов, а имя Казанцевой звучит в рекомендациях и чартах. Эксперты уже называют эту историю одним из самых вдохновляющих примеров «второй жизни» музыки TikTok доказал: эпоха, когда трек исчезал после релиза, прошла. Сегодня любая песня может обрести новое дыхание — если в ней есть настоящая душа.

«Это магия — видеть, как твоя песня оживает снова. Без рекламы, без стратегии — просто потому что людям откликнулось. Это напоминание, что настоящая музыка вечна», — делится артистка.

Казанцева добавила, что вдохновлена этим опытом и уже готовит новый материал: «Для меня это напоминание, что нельзя закапывать свои песни. Время может пройти, но если трек искренний — он обязательно найдёт свой момент».

