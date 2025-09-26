Конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ посетило более 14 тысяч человек

Кремлевская школа верховой езды в 2025 году открыла новую страницу в истории Главной выставки страны — Конный церемониал на ВДНХ, который стал символом уважения к великому наследию России и вошел в число ключевых туристических событий города в рамках общегородской программы «Лето в Москве».

С мая по сентябрь по субботам всадники Кремлевской школы верховой езды в парадном строю следовали по территории ВДНХ от Центра национальных конных традиций до площади Дружбы народов, где их встречал оркестр. Кульминацией зрелищного шествия был торжественный смотр всадников, отражающий величие российской воинской славы и традиции кавалерийских подразделений.

В 2025 году событие приобрело особый смысл: конный церемониал был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — событию, которое навсегда вписано в историю нашей страны. Всадники демонстрировали гостям ВДНХ исторические образы кавалеристов, а также самые яркие и зрелищные элементы российских конных ритуалов.

Впервые конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ прошел в День города в 2024 году. С 2025 года москвичи и гости столицы могли видеть церемониал в течение всего летнего сезона на регулярной основе. За время проведения мероприятия его посетили 14 660 человек.