Фильм «Байконур. Точка отсчета» рассказывает историю космической гавани – того места, где впервые воплотилась мечта человечества о полетах в космос. Это не просто события и даты, это рассказ о людях, которые делали невозможное возможным. О тех, кто остался за кадром больших запусков, но без кого не было бы ни первого спутника, ни Гагарина, ни всей космической эры.

Картину в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы представит съемочная группа во главе с народным артистом РФ Игорем Угольниковым.

«Наш фильм не только про технологии и ракеты, это еще и про людей, про их судьбы, про уважение и память. Здесь, на этой земле, прошлое, настоящее и будущее космоса сплетаются в единое целое», – отметил руководитель проекта Игорь Угольников.

Съемки фильма проходили в Москве, в Калуге, на космодроме и в городе Байконур, казахстанской степи, где съемочная группа в полной мере ощутила удивительную энергетику этих мест, и где получилось пообщаться с очевидцами событий, ставших частью истории и с теми, кто сегодня продолжает традиции. В ленту вошли интервью с начальником космодрома Байконур Сергеем Мочаловым, российским ученым, гендиректором ЦЭНКИ (1999-2013) Александром Фадеевым, с Героями Российской Федерации, лётчиками-космонавтами РФ Олегом Артемьевым и Сергеем Кудь-Сверчковым, ветераном Байконура Константином Козловым и другими.

Посетить премьеру фильма «Байконур. Точка отсчета» в Музее Победы смогут все желающие бесплатно. История космодрома будет интересна самым разным зрителям: школьникам и студентам, как живой урок истории и науки, любителям документального кино, как честный и эмоциональный рассказ, ветеранам космодрома и их семьям, как знак уважения, и всем, кто мечтает о звездах, как возможность прикоснуться к истокам великого пути.

Фильм снят Обнинской ассоциацией «Народный проект» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Госкорпорации «Роскосмос», ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», АНО «9 Мая», Музея Победы, Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Премьера фильма приурочена к 70-летию космодрома «Байконур» и Дню отечественных космических войск, который отмечается 4 октября.