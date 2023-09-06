Концерт арт-рок группы MEMRA впервые состоится в Москве

14 сентября арт-рок группа MEMRA представит концертную программу, приуроченную к цифровому релизу альбома. Все средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены в Благотворительный Фонд «Обнажённые сердца» в поддержку детей с аутизмом.

Музыканты в сопровождении камерного симфонического оркестра поднимутся на сцену московской площадки Tesla Hall, чтобы на один вечер погрузить слушателей в музыку, у которой нет границ и рамок. В едином потоке зазвучат: голоса вокалистов, электрогитары, барабаны, электронная музыка, секции духовых и струнных инструментов.

Зрителям будут представлены композиции с первого альбома, который появится на всех интернет-платформах в самый разгар концерта. До этого момента услышать их можно только на виниловой пластинке MEMRA, креативное оформление которой выполнил молодой художник-авангардист с аутизмом Маркус Мартинович. 14 сентября группа MEMRA впервые соберется широким составом, чтобы в живом исполнении продемонстрировать единство музыки, творчества и духовности. А для исполнения заглавной композиции к музыкантам присоединится Яна Блиндер (финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!») и исполнит свою партию на арамейском языке.

Создатель проекта Иван Сорокин — композитор и основатель сети частных детских садов Smile Fish. Проект MEMRA родился в 2022 году, когда Иван написал одухотворенную и воздушную по энергетике музыку на стихи его супруги Марии. В своих песнях MEMRA, что в переводе с арамейского означает «слово», рассказывают истории про духовный путь человека, про испытания и поиск ответов. «Мы хотим, чтобы человек смог проснуться и узнать, для чего он был сотворен», — смело заявляют музыканты.

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