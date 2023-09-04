Концертом Елены Приваловой откроется концертный сезон в храме св. Людовика

Второй концертный сезон в Храме св. Людовика откроется 8 сентября программой для органа-соло, которая продемонстрирует все возможности духового органа фирмы «Буше-Дебьер» (фр. Beuchet-Debierre).

Программа художественного руководителя и директора фестиваля «Органные вечера в Кусково», лауреата премии «Органист года 2021» Елены Приваловой не оставит равнодушным ни искушённых ценителей органной музыки, ни тех, кто впервые соприкоснется с этим удивительным инструментом.

Акцент в программе сделан на романтический органный репертуар – Франк, Мендельсон, Брамс, Регер. Но эти композиторы, вероятно, не состоялись бы без музыки Иоганна Себастьяна Баха. Программа позволяет проследить тонкие связи и преемственность между двумя эпохами. Знаковым и важным станет исполнение прелюдии-фантазии ре минор Александра Фёдоровича Гедике, который в течение долгого времени был органистом храма святого Людовика. Стоит отметить, что Елена Привалова часто включает в свои программы произведения русских композиторов, в том числе и Гедике.

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