Приключенческий фильм «Сокровища партизанского леса» Вадима Абдрашитова выходит в прокат

На майские праздники в кинотеатрах выйдет семейный приключенческий фильм «Сокровища партизанского леса» - последняя продюсерская работа легендарного Вадима Абдрашитова.

4 мая на экраны кинотеатров выходит семейный приключенческий фильм «Сокровища партизанского леса, снятый к годовщине Победы в Великой Отечественной войне режиссером Юрием Ильиным. В главных ролях - Василиса Немцова, Елена Захарова, Руслан Ягудин, Андрей Межулис, Владимир Ильин. Фильм стал последней продюсерской работой Вадима Абдрашитовва. Премьера пройдет в Москве 30 апреля в Музее Победы (адрес: площадь Победы, 3) в 14.00 в рамках открытия Майского фестиваля правильного кино.

Дистрибьютор – компания «Кинологистика».

Июнь 41-го, в приграничном советском городке событие: в местном музее открылась выставка редких наград царской России – в их числе бесценная коллекция старинных монет и орденов. Внезапно начинается война, в город врываются немецкие войска. Директор музея Дроздова (Елена Захарова – «Вернуть Веру», «Спартак и Калашников») с детьми Маришей (Василиса Немцова) и Мишей (Петр Нечипоренко) попадает под обстрел, однако им удается спастись от преследователей на грузовике с музейными экспонатами. Водитель грузовика решает воспользоваться случаем и завладеть ценностями. Немцы и полицаи тоже охотятся за сокровищем и преследуют беглецов буквально по пятам. Чтобы спастись, дети отправляются искать защиту у партизан. Сумеют ли брат и сестра это сделать?

«Самое главное в этом фильме показать, что не только взрослые во время войны были героями, но и дети были бесстрашными и помогали в борьбе с немцами. Действительно, во время Великой Отечественной было очень много героев-детей. У персонажей фильма был выбор, и они сделали правильный», - рассказывает исполнительница одной из главных ролей Елена Захарова.

Режиссер картины Юрий Ильин, получивший известность благодаря военной драме «Семь пар нечистых» и фантастическому детективу «Петля времени» к детскому кино обратился впервые:

– Семейный фильм должен быть интересен и детям, и взрослым. Фильм – о войне. Нельзя допустить перебор с показом ужасов войны, реалистичной жестокости. Сюжет должен быть динамичным, характеры и ситуации – правдоподобными. Думаю, с «Сокровищами партизанского леса» нам удалось всё это соблюсти. Главные «сокровища» в фильме: это сами дети. Дети не предают свои идеалы, какие бы опасности им не пришлось преодолевать. А значит, они оказались достойны славной памяти дедов и прадедов. На финальных титрах зрители видят документальные фотографии детей, в годы Великой Отечественной награжденных уже за свои собственные подвиги, в том числе – на передовой, - отмечает режиссер Юрий Ильин.

Главные роли достались совсем юным актерам: 12-летней Василисе Немцовой (звезде фильмов «Балканский рубеж», «Эпидемия», «Домовой») и 6-летнему Петру Нечипоренко (для него «Сокровища партизанского леса» - вторая работа, после съемок в сериале «Скорая помощь 3»):

– Я думаю, в этом фильме есть несколько главных вещей: дружба, честность, верность идеям. В фильме показано, что каждый в меру своих сил совершает подвиг каждый день. Как маленькие, так и взрослые. Моя героиня, хоть и маленькая девочка, но совершенно точно – храбрая, - поделилась впечатлениями Василиса Немцова.

Съемки фильма проходили в городе Касимов Рязанской области в естественных декорациях: в музее народного быта и историко-культурном заповеднике. А в качестве реквизита была задействована подлинная военная техника времен Великой Отечественной.

Создатели фильма уверены, современные дети должны знать, какими смелыми были их сверстники восемьдесят лет назад. Как горячо любили свою Родину. Это хороший пример для нынешних поколений, рассказанный в увлекательной форме.

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