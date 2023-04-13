«Московское долголетие»: Пасхальная ярмарка вместе с фондом поддержки деятелей телевидения «Герои экрана»

Ветераны телевидения – те, кто всю жизнь посвятил любимой профессии, и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Проект «Московское долголетие» и фонд поддержки деятелей телевидения «Герои экрана» имени Владислава Листьева открывают Пасхальную ярмарку.

13 апреля в честь празднования Пасхи в культурном центре московского долголетия «Марьина роща» состоится благотворительная ярмарка в поддержку ветеранов телевидения и действующих работников телецентра.

На ярмарке организованы интересные мастер-классы по пасхальному декору. Посетители смогут приобрести тематические изделия ручной работы от лучших российских мастеров, а также книгу «Герои экрана» о расцвете и становлении отечественного телевидения. Уникальное издание, подготовленное совместно с информационным агентством ТАСС, включает в себя интервью с 35 ключевыми деятелями российского телевидения, которые делятся личными историями и рассказывают, в чем радость и сложность телевизионной профессии.

Вырученные средства с продажи книг и сувениров отправляются на поддержку заслуженных деятелей телевидения, подопечных фонда «Герои экрана». Среди них уникальные специалисты, знакомые всем нам с самого детства. Например, Калерия Кислова, легенда советского и российского телевидения, главный режиссер программы «Время», работавшая с первыми лицами государства – Леонидом Брежневым и Борисом Ельциным. Именно она руководила эфиром Олимпиады-80, первым телемостом между СССР и США. Также Елена Сылко – заслуженный деятель Гостелерадио СССР, директор программ «КВН» и «Что? Где? Когда?». И Галина Зименкова – заслуженная артистка РСФСР, ведущая телепередач «Время», «Подмосковные встречи», «Голубой огонек». Так и многие другие значимые деятели, которые повлияли на развитие телевидения.

Фонд поддержки деятелей телевидения «Герои экрана» имени Владислава Листьева помогает действующим работникам телецентра и ветеранам телевидения, которые всю жизнь посвятили профессии. Стремится сделать жизнь заслуженных специалистов комфортнее и счастливее, развить высокую значимость медиа профессии, повысить роль «героев экрана» в продвижении науки, образования, культуры и благотворительности, а также сохранить уникальную историю отечественного телевидения.

«Московское долголетие» – крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста. За 5 лет к сообществу активных, увлеченных и молодых душой присоединились более полумиллиона человек. Проект предлагает свыше 30 направлений активностей очно в каждом районе столицы и онлайн.

Благотворительная ярмарка состоится по адресу: ул. Сущевский Вал, д. 31, с. 2. Центр московского долголетия «Марьина Роща».

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