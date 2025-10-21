тусовка Радио DFM собрала полный зал в VK Gipsy

Яркая вечеринка от Радио DFM вновь объединила поклонников динамичной музыки. Мероприятие, прошедшее 17 октября в московском клубе VK Gipsy, стало настоящим праздником для всех, кто живет ритмом и драйвом. Звездный состав хедлайнеров и зажигательные сеты диджеев обеспечили гостям незабываемую ночь, полную позитивных эмоций и энергии.

Тусовка Радио DFM – вечеринка, давно ставшая культовой для ценителей качественной музыки, в очередной раз доказала свою исключительную популярность, собрав абсолютно полный зал. С первых же минут в клубе воцарилась неповторимая атмосфера праздника и единства, которая не угасала вплоть до самого утра.

Гости стали свидетелями и активными участниками динамичного шоу, где ведущие, артисты и трендсеттеры российской танцевальной и электронной сцены демонстрировали свое мастерство. На сцене один за другим появлялись: легендарная Nyusha, неповторимый DJ Smash, хитмейкеры Filatov & Karas, энергичная Оксана Почепа (Акула), модный дуэт Galibri & Mavik, драйвовые Vadim Adamov, DJ Nejtrino и другие друзья Радио DFM.

Каждое выступление было встречено бурными овациями, а танцпол не пустел ни на секунду, превратившись в единый пульсирующий организм. Мероприятие стало живым воплощением главной концепции Радио DFM – «Включи тусовку», снова подтвердив статус вечеринок станции как одного из самых ожидаемых и громких событий в клубной жизни столицы.