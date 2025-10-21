Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEТусовка Радио DFM собрала полный зал в VK Gipsy

Тусовка Радио DFM собрала полный зал в VK Gipsy

T1
By T1
80
тусовка Радио DFM собрала полный зал в VK Gipsy
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Яркая вечеринка от Радио DFM вновь объединила поклонников динамичной музыки. Мероприятие, прошедшее 17 октября в московском клубе VK Gipsy, стало настоящим праздником для всех, кто живет ритмом и драйвом. Звездный состав хедлайнеров и зажигательные сеты диджеев обеспечили гостям незабываемую ночь, полную позитивных эмоций и энергии.

Тусовка Радио DFM – вечеринка, давно ставшая культовой для ценителей качественной музыки, в очередной раз доказала свою исключительную популярность, собрав абсолютно полный зал. С первых же минут в клубе воцарилась неповторимая атмосфера праздника и единства, которая не угасала вплоть до самого утра.

Гости стали свидетелями и активными участниками динамичного шоу, где ведущие, артисты и трендсеттеры российской танцевальной и электронной сцены демонстрировали свое мастерство. На сцене один за другим появлялись: легендарная Nyusha, неповторимый DJ Smash, хитмейкеры Filatov & Karas, энергичная Оксана Почепа (Акула), модный дуэт Galibri & Mavik, драйвовые Vadim Adamov, DJ Nejtrino и другие друзья Радио DFM.

Каждое выступление было встречено бурными овациями, а танцпол не пустел ни на секунду, превратившись в единый пульсирующий организм. Мероприятие стало живым воплощением главной концепции Радио DFM – «Включи тусовку», снова подтвердив статус вечеринок станции как одного из самых ожидаемых и громких событий в клубной жизни столицы.

Предыдущая статья
«Красавица»: фильм о спасении животных в Ленинградском зоопарке выходит в прокат
Следующая статья
В Москве состоялась премьера музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru