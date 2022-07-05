«Креатив – новая вера»: как креативная индустрия ищет выход из экономического кризиса для себя и страны

В конце июня под эгидой Федерации креативных индустрий состоялся первый Telegram-форум представителей креативной индустрии. В нём приняли участие руководители фондов развития и проектных офисов из разных регионов России, чья цель – развитие креативной экономики на местах. Участники форума обсудили текущие сложности и пути их преодоления, а также вдохновили друг друга положительными примерами. Telegram-форум прошёл на базе профильного b2b-канала «Красная кнопка ФКИ» в преддверии главного национального события в области креативных индустрий – Российской креативной недели.

Одно из очевидных последствий экономических санкций против России – разрушение сложившихся цепочек поставок. Участники Telegram-форума отметили, что в первой половине года на их глазах возникали новые производственные и логистические связи. Поиском новых партнёров озаботились прежде всего сами креативные предприниматели, но региональные фонды развития стремятся выступать в роли продюсеров и стимулируют возникновение новых контактов. Например, Валерия Гусейнова, директор калининградского фонда креативных индустрий «Креспектива», поделилась успешным кейсом создания коллаборации между местным производителем эксклюзивной парфюмерии и крупным ритейлером. А директор фонда «Ульяновск – культурная столица» Татьяна Ившина рассказала о том, как приглашает байеров из разных регионов страны в мастерские местных дизайнеров. В результате таких знакомств возникают новые контракты

Другой вариант коллаборации – создание совместных шоурумов, объединённых по региональному признаку. В том же Ульяновске представители 18 различных креативных бизнесов открыли в крупном торговом центре общий аутлет: изначально он планировался как временный проект, но после позитивного отклика потребителей было решено сделать шоурум постоянным. Вообще участники встречи отметили, что представители креативных индустрий всё больше осознают свою общность и активнее участвуют в нетворкинге. Например, по словам директора пензенского Центра развития креативных индустрий Екатерины Удаловой, креативные предприниматели стремятся работать плечом к плечу на территории креативных кластеров и просят регион о создании новых пространств с доступной арендной ставкой.

Находить партнёров и клиентов креативному бизнесу разного масштаба по-прежнему помогают мероприятия: ярмарки, выставки, фестивали. Иногда запрос на креативные услуги приходит от традиционного бизнеса. Например, председатель комитета по развитию креативных индустрий Торгово-Промышленной палаты Ростовской области Оксана Коростиева отметила, что ресторанно-гостиничный бизнес в регионе с недавних пор активно привлекает локальных художников и дизайнеров для создания уникальных пространств.

Наконец, креативный бизнес остро нуждается в знаниях, прежде всего управленческих и технологических. В ответ на этот запрос по всей стране возникает большое число образовательных программ разного уровня. Например, директор тюменского Агентства развития креативных индустрий Алексей Краев анонсировал появление в регионе школы электронной коммерции. По его словам, в последние месяцы было интересно наблюдать, как представители традиционных ремёсел начали активно выходить в цифровую среду и активно использовать инструменты интернет-маркетинга.

На один из главных вопросов Telegram-форума: «Могут ли креативные индустрии стать частью антикризисного пакета для российской экономики в целом?» – участники встречи не дали однозначного ответа. С одной стороны, такой потенциал несомненного есть. Неслучайно для многих стран (например, для Японии, об опыте которой рассказала программный директор Российско-японского форума по креативной экономике Юлия Стоногина) развитие креативных индустрий является одним из национальных приоритетов. С другой стороны, по признанию участников Telegram-форума, сегодня далеко не все российские чиновники по-настоящему осознают значение креативной экономики для страны. Но, как сказала Валерия Гусейнова из «Креспективы», «Креатив – это новая вера», поэтому дальнейшее развитие креативного сектора неизбежно.

«Сегодня люди, которые помнят, что такое предприимчивость и конструктивный подход, на глазах приобретают особую ценность, – говорит генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов. – На протяжении мировой истории страны и цивилизации проходили самые жёсткие периоды, но восстанавливались, если сохраняли какой-то общий смысл. Хранителями этого смысла всегда являлись деятельные и думающие люди, значимая часть которых сегодня концентрируется в креативных индустриях. Поэтому нам нужно держаться вместе, чтобы питать друг друга и стимулировать к действию».

Разговор о будущем креативных индустрий в стране продолжится на Российской креативной неделе, которая пройдёт с 7 по 10 июля в Парке Горького.

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