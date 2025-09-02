«Круг чтения обитателей Тригорского»: в «Михайловском» представили новую выставку

Новую выставку из масштабно задуманного выставочного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского» открыли 1 сентября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали в музее, эта экспозиция посвящена Александру Вындомскому (1750—1813), основателю усадьбы. Именно он начал собирать библиотеку, которой впоследствии пользовались не только обитатели имения, но и их знаменитый сосед, Александр Пушкин.

«По свидетельству приятеля Пушкина Алексея Вульфа, внука Александра Максимовича, мы знаем, что библиотека в Тригорском была довольно велика, — рассказывает автор проекта, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина. — Здесь было много книг с дорогими гравюрами, немало так называемых новиковских изданий, книги по русской истории, старинные издания русских авторов: Сумарокова, Лукина, «Ежемесячные Сочинения» Миллера, «Российский Феатр», первое издание «Деяний Петра I», многие другие».

В музее убеждены, что выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Александр Вындомский» позволит по-новому взглянуть на первого хозяина Тригорского. Он изучал медицину, интересовался не только сельским хозяйством, но также архитектурой и изобразительным искусством, о чём свидетельствуют приобретённые им пейзажные гравюры конца XVIII — начала XIX века. Вындомский собрал весьма впечатляющую для своего времени коллекцию книг о Китае. Эта страна, напомним, живо интересовала и «невыездного» Пушкина и побывать в ней было самой большой его мечтой; поэт даже пытался уехать в Китай с экспедицией (Русской миссией), которую начали готовить в ноябре-декабре 1829 года, серьёзно готовился к этому путешествию, но разрешения на него так и не получил.

На новой выставке представлено порядка ста уникальных экспонатов: книжные памятники, произведения изобразительного искусства, предметы быта провинциальной дворянской усадьбы. Значительную часть этих раритетов показывают впервые. Среди них — пейзажные, в том числе и с видами Китая, гравюры конца XVIII — начала XIX века. Впервые музей также экспонирует иллюстрированную Библию на английском языке (Лондон, 1775—1776) и ряд книг по сельскому хозяйству.

«Книга «Полный курс сельского хозяйства» (парижское издание 1779 года) в экспозиции, раскрыта на статье о садах, на том месте, где, после обстоятельного рассказа о французских (регулярных) садах, начинается описание английского ландшафтного парка.

Показательно, что первые несколько страниц этого раздела посвящены садам китайским, которые вдохновили известного шотландского архитектора Уильяма Чемберса на нововведения в английском парковом строительстве. Фрагмент именно его книги «О китайских садах», переведённый на русский язык в 1771 г., положил начало увлечению «китайщиной» при дворе Екатерины II», рассказывает Елена Ступина.

Ещё одна из тем новой выставки — «Винокур и аптекарь». В отдельной витрине собраны книги по медицине и производству тех спиртных напитков, которые в XVIII веке настаивались на лечебных травах и часто использовались в качестве лекарства. «Сам Александр Максимович Вындомский не только собирал книги по медицине, но и пытался наладить производство самого популярного в его время лекарственного средства — корня ревеня, который тогда привозили из Китая и Сибири», — рассказала автор проекта. Она также напомнила, что известен первый хозяин усадьбы «Тригорское» также и как автор брошюры «Записка каким образом сделать из простаго горячаго вина самую лучшую французскую водку». Эта «Записка…» выдержала несколько изданий.

В новой экспозиции среди прочего также впервые представлены две ложки для разливания пунша или жженки. Они датируются концом XVIII века и являются аналогами мемориальной ложки из Тригорского, которой разливала жжёнку, угощая Пушкина, брата Алексея и их приятеля поэта Николая Языкова, младшая из тригорских барышень, Евпраксия Вульф — та самая пушкинская Зизи, которая хорошо известна нам по строфам из «Онегина» и стихам, что посвятил ей поэт.