Новинка Виктора Пелевина будет называться «A Sinistra»

Появились подробности о новой книге Виктора Пелевина: издательство «Эксмо» совместно с Яндекс Книгами и сервисом Литрес показали обложку и аннотацию. Новинка, получившая название «A Sinistra», — это пятая книги вселенной Transhumanism inc. Знакомство с предыдущими частями Transhumanism inc. для чтения книги не обязательно.

Бутик «Левый Путь» — подразделение корпорации «TRANSHUMANISM INC.», где служит баночный детектив Маркус Зоргенфрей. Бутик предлагает черномагические трипы для самых обеспеченных клиентов. Услуга не афишируется из-за возможных репутационных издержек — какой политик или банкир захочет признать, что в симуляции общается с демонами?

 Расследовать загадочные исчезновения клиентов приходится тайно. Корпорация отправляет Маркуса в алхимический трип-симуляцию с максимальным фактором риска — он становится итальянским чернокнижником XVI века, обретает волшебные силы с помощью магического гримуара и вступает в борьбу с могущественными венецианскими магами.

 Вскоре становится ясно, что в опасности не только его жизнь, но и душа. Но Маркус уже вышел на след — и его начальник адмирал-епископ Ломас решает продолжить расследование.   Можно ли погубить душу в симуляции, сохранив ее в реальности, и что является реальностью для души? Какой будет религия будущего и сможет ли AI создать ее?

Возможна ли симуляция спасения и чем она отличается от спасения подлинного? Где искать Богаи надо ли это делать? Маркус Зоргенфрей вновь низвергается в бездны и рискует жизнью, чтобы читатель получил литературно безупречный и увлекательный ответ на эти грозные вопросы прямо под уютной сенью своей крыши.

