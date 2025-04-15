В Москве презентовали новый джазовый лейбл

МТС Лейбл, часть цифровой экосистемы МТС, и московский джаз-бар The Hat объявили о запуске джазового лейбла The Hat Music. Новый проект нацелен на поддержку молодых музыкантов и популяризацию жанра в России.

МТС Лейбл объявил о запуске джазового саблейбла The Hat Music, который нацелен на поддержку молодых джазовых артистов и популяризацию жанра и живых выступлений в Москве. Это совместный проект компании с московским джаз-баром The Hat, основанным известным музыкантом Билли Новиком и входящим в топ-150 джазовых мест мира (по версии журнала DownBeat, одного из самых авторитетных изданий о джазе).

Лейбл The Hat Music стартует с релиза альбома-сборника The Hat Music #1, который презентует современную джазовую сцену России. Основная идея нового лейбла – вывести в публичное поле молодой, новый и яркий джаз.

«В Америке или на джазовом фестивале в Монтрё ни у кого не возникает вопросов, есть ли в России джаз и классные джазмены. Там все знают, что российские джазовые музыканты сильнейшие, мощнейшие, и только мы в России этого не знаем и не слышим. The Hat Music – это возможность услышать джаз в России на максимальной громкости», – отметила генеральный директор МТС Лейбла и вдохновитель создания The Hat Music Надежда Бойчевски.