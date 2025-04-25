Куклы как люди

«Стравинский. Куклы. Танцы» — под таким названием Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представил премьеру двух одноактных балетов Игоря Стравинского – «Петрушки» (1911) и «Жар-птицы» (1910).

Созданные в начале ХХ века специально для легендарной антрепризы «Русские балеты» Сергея Дягилева в Париже, они вызвали абсолютный восторг публики. Это был симбиоз гениальных творческих решений, заявивших о новом формате балетного искусства, подобного которому история раньше не знала. Не только гениальная музыка Стравинского в неорусском стиле, но и не менее гениальное сценическое оформление Александра Бенуа и Александра Головина, хореография Михаила Фокина, представившая новый тип свободной пластики с элементами фольклорного искусства на балетной сцене в исполнении Вацлава Нижинского, Тамары Карсавиной, Александра Орлова – все было удивительно и показывало новый мир, далекий от привычных шаблонов балета.

Хореография Фокина стала основой, на которую почти во всех последующих постановках ориентировались создатели спектаклей на эту музыку. Не стала исключением и новая постановка Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, сделанная при содействии MuzArts в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». В хореографии балетмейстеров Константина Семенова («Петрушка») и Кирилла Радева («Жар-птица»), несмотря на то что эстетика спектаклей оказалась прямо противоположной, в той или иной степени заметны традиции Фокина.

Режиссерский концепт обоих спектаклей создал Алексей Франдетти, чьи постановки в разных театральных жанрах многократно отмечены престижными наградами. В «Петрушке» он пошел по пути раскрытия новых граней авторского либретто, добавив оригинальное решение с оживающими декорациями-куклами – исполинскими деревянными столбами с архаическими лицами и подсвеченными изнутри орнаментальными костюмами – создал их художник-постановщик Театра кукол им. С.В. Образцова Виктор Никоненко.

Идея привлечь настоящих кукол вполне перекликается с сутью балета Стравинского, в которых собственно куклы, исполняемые людьми, являются главными действующими лицами, а грань между людьми и куклами, как и между настоящими чувствами и выдуманными, тонка и иллюзорна. В сценографии Виктора Никоненко иллюзорна даже грань между куклами реальными и куклами виртуальными, которые появляются на прозрачном занавесе, а затем на видеозаднике, где возникают и руки кукловода, оживляющего их. Куклы-декорации, кукольный медведь и уличный орган оживают на глазах изумленной публики, а вместе с артистами кордебалета, одетыми в стилизованные костюмы Анастасии Пугашкиной и Екатерины Гутковской, создают колоритную атмосферу уличной «ярмарки с ее толпой, ее балаганами и традиционным театриком», как писал композитор.

Главные герои – Петрушка, Балерина и Арап – как будто все время борются с собой, чтобы из тряпичных кукол стать живыми, и в те мгновения, когда они оживают, они начинают чувствовать так же, как люди. И драма в их любовном треугольнике разыгрывается вполне настоящая – с ревностью, страданиями и даже смертью основного героя.

Оригинален синтез хореографических техник, свойственный почерку балетмейстера Константина Семенова, поставившего балет – в них традиционная основа переплетается с авторской пластикой, где академичность классики встречается с экспрессией контепорари, а визуальные метафоры углубляют философский подтекст произведения. Солисты, исполнившие основных героев, – Евгений Жуков (Петрушка), Оксана Кардаш (Балерина), Денис Дмитриев (Арап) – великолепно передали авторский замысел.

Для новой постановки «Жар-птицы» Алексей Франдетти написал собственное либретто, основываясь на сюжетном рисунке изначального либретто Бенуа, в котором Иван-Царевич борется с Кащеевым царством с помощью Жар-птицы. В спектакле Франдетти тоже есть Иван – архитектор, работающий над созданием проекта ЖК «Жар-птица». Только он борется уже с проблемами современного человека – с выгоранием и собственным творческим кризисом, который доводит его до такого безумия, что окружающий мир предстает в искаженном виде, а Жар-птица и прочие герои сюжета становятся неким видением. Здесь есть и образы, напоминающие героев первоначального либретто – царевен Кащеева царства, обращающихся в офисных сотрудниц, и даже самого Кащея – огромный строительный робо-агрегат с трубами-щупальцами. Есть и реминисценции, связанные с образами спектакля Стравинского, – вдохновенный финал исполняет дуэт практически самых настоящих Ивана-Царевича и Жар-птицы, но это всего лишь видение.

Дуэт основных героев, исполненных Артуром Мкртчяном (Иван), Еленой Соломянко (Жар-птица), вдохновенен и эмоционально пронзителен.

В сценографии «Жар-птицы» переданы этапы становления дома BRUSOV от VOS’HOD, образ которого стал частью видеодекорации. Эта коллаборация — результат сотрудничества МАМТ и девелопера коллекционной недвижимости, который уже второй год выступает официальным партнером театра.

В общем современная версия «Жар-птицы» вышла любопытная, но спорная, ибо офисные костюмы и пластика, передающая страдания обезумевшего архитектора, с натяжкой сочетаются с музыкой Стравинского, в которой слышны разнообразные веяния музыкального модерна – от импрессионистического красочного колорита в духе К. Лядова до экспрессионистически насыщенных интонаций. Под талантливым руководством дирижера-постановщика Тимура Зангиева все эти многообразные пласты богато раскрываются и захватывают внимание слушателя.

Вопреки эстетике Игоря Стравинского и мирискусников, оформлявших спектакли в Дягелевских сезонах, которые ставили во главу угла чистую красоту, Алексей Франдетти, заметив в оригинальных либретто идею противостояния главного героя окружению (Петрушка – равнодушная толпа, Иван – Кащей), декларировал идею экзистенциального кризиса, как основы этой постановки, объединяющей оба спектакля — идея эта нашла отражение в выразительной хореографии, исполненной замечательными солистами балетной труппы театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Но в целом сценический язык новых балетов получился столь оригинальным и насыщенным, что не исключено: зритель в нем увидит свои смыслы.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото © Юлия ГУБИНА, пресс-служба МАМТ