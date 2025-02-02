Культурная столица 2027 года» объявила планы на год

Первое заседание Оргкомитета конкурса «Культурная столица 2027 года» состоялось 24 января 2025 года в Государственной думе ФС РФ. В заседании приняли участие члены Оргкомитета, а также приглашенные эксперты, партнеры и представители городов-победителей разных лет.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков и директор центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, профессор, д.ф.н. Ольга Астафьева подвели итоги реализации мероприятий конкурса в 2024 году, когда Культурной столицей был Нижний Новгород.

Директор Департамента культуры Мэрии Грозного Мадина Амаева представила ключевые мероприятия масштабной программы «Культурная столица 2025 года», торжественное открытие которой запланировано в Грозном на 15 февраля.

Заместитель Председателя Правительства Омской области Иван Колесник озвучил планы по подготовке Омской области к реализации программы на 2026 год.

Депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук, профессор, председатель Оргкомитета конкурса Николай Новичков и директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич представили план ближайших событий Конкурса:

15 февраля – торжественное открытие программы «Грозный – Культурная столица 2025 года» (Грозный);

18 февраля – брифинг, посвященный презентации планов на конкурс «Культурная столица 2027 года» (пресс-центр ИД «Аргументы и факты»);

21 марта – научно-практическая конференция «Методология культурных столиц как драйвер социально-экономического развития территорий» (РАНХиГС);

15 апреля – брифинг, посвященный началу подачи заявок 1 этапа на конкурс «Культурная столица 2027 года» и запуску «Народного голосования»;

30 июня – завершение подачи заявок 1 этапа на конкурс «Культурная столица 2027 года»;

12 июля – заседание Экспертного совета по итогам рассмотрения заявок 1 этапа конкурса «Культурная столица 2027 года»;

1 августа – заседание Оргкомитета по итогам 1 этапа конкурса «Культурная столица 2027 года», утверждение списка финалистов;

5 августа – брифинг, посвященный итогам 1 этапа и началу 2 этапа конкурса «Культурная столица 2027 года»;

12 сентября – установочный семинар для команд городов-финалистов конкурса «Культурная столица 2027 года»;

30 октября – завершение 2 этапа конкурса «Культурная столица 2027 года»;

15 ноября – заседание Экспертного совета по итогам рассмотрения заявок 2 этапа конкурса «Культурная столица 2027 года»;

5 декабря – проведение публичных презентаций городов-финалистов на итоговом мероприятии в Москве, объявление победителей конкурса: города-обладателя официального статуса «Культурная столица 2027 года» и города-победителя в номинации «Народное голосование».

В 2025 году также будет продолжена работа по оформлению инициативы «Культурные столицы Союзного Государства», созданию Ассоциации Культурных столиц и реализации других специальных проектов.

В заседании также принимали активное участие члены Оргкомитета:

заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова;

директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и ЖКХ РФ Мария Синичич;

первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина;

главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов

и многие другие.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.

Генеральный информационный партнер — ИД «Аргументы и факты». Официальное пресс-агентство — «ИнтерМедиа».