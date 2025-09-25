На каких объектах ВДНХ сохранилось прежнее название Главной выставки страны

ВДНХ предлагает взрослым и маленьким гостям узнать больше об истории Главной выставки страны. Как известно, открывшись в 1939 году, она называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой (ВСХВ) и лишь в 1959-м сменила название на Выставку достижений народного хозяйства — ВДНХ. Но первое название не забыто. Его отражает ряд исторических объектов Выставки.

Громче всех о первом названии Главной выставки страны «заявляет» арка Южного входа. Строительство этого объекта проводилось с 1951 по 1953 год, проект был разработан архитекторами В. Воскресенским, Г. Лебедевым, Д. Олтаржевским, А. Овчинниковым при консультации И. Жолтовского. Слова «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» невозможно не заметить — они красуются в верхней части арки. Эта надпись была воссоздана при реставрации сооружения, но такую же надпись на лепных медалях в верхней его части можно было разглядеть и ранее. Эту же часть арки украшает пышный лепной декор: гирлянды овощей, вазы, рога изобилия и огромный пшеничный сноп. Автором лепнины является П. Грибков. Отделка верхней части арки Южного входа композиционно напоминает красивейшие городские ворота итальянского города Равенны (Porta Pamphilia), построенные в 1580 году и известные также как Порта Грегориана (Porta Gregoriana), названные так в честь одноименного папы Григория XIII.

Надпись «ВСХВ», если присмотреться, можно прочесть в орнаменте оконных решеток, закрывающих окна строений № 291 и № 288 — насосных станций фонтанов Центральной аллеи. Станции с открытой колоннадой, выполненные в стиле неоклассицизма, были построены в 1954 году и являются исторически ценными градоформирующими объектами. Автор проекта — знаменитый советский архитектор Ю. Щуко, который также был одним из авторов проекта самого монументального сооружения Выставки — павильона № 1 «Центральный».

Буквы «ВСХВ» можно заметить и на витражах павильона № 58 «Земледелие», где расположился Музей славянской письменности «Слово», и под потолком в зале павильона № 35 «Главтабак». Все эти павильоны — объекты культурного наследия федерального значения. В павильоне № 35 в настоящее время завершается комплексная реставрация.

Так, в павильоне № 35 «Главтабак» первое название Главной выставки страны заключено в изящную рамку. Оно соседствует с нарядным орнаментом на потолке и стенах — стилизованным изображением цветков и листьев табака. Совсем скоро все желающие его увидят. В отреставрированном павильоне откроется чайная («Клуб чайной культуры»), где гости ВДНХ смогут познакомиться с культурным наследием китайских и русских чайных церемоний, а также попробовать разные сорта чая из России, Китая, Индии, Африки, Японии, Вьетнама.

А в холле павильона № 311 «Шелководство», где в настоящее время работает ресторан «Оттепель», колонны украшает лепнина и надпись «ВПВ 1956». Аббревиатура расшифровывается как «Всесоюзная промышленная выставка». Эта выставка была открыта 4 июня 1956 года на территории ВСХВ. Ее основной задачей была демонстрация успехов науки и промышленности СССР, результатов научно-технического прогресса и передового производственного опыта. Промышленной выставке были переданы 12 павильонов. Еще в 9 павильонах демонстрировались достижения промышленности и сельского хозяйства. В павильонах ВПВ и на ее открытых площадках размещалось более 30 тысяч экспонатов: машин, станков, приборов, моделей, макетов. Тогда же появились новые названия павильонов: «Машиностроение», «Станкостроение», «Геология, нефть и химия», «Легкая промышленность». Встречались в этом ряду и совсем уж непривычные для слуха современных людей названия, например «Масложировая и пищевкусовая промышленность», «Лубяная промышленность», «Шелководство».

В рамках масштабной реставрации эти и другие свидетельства большой истории Главной выставки страны бережно сохраняются.