Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваНа каких объектах ВДНХ сохранилось прежнее название Главной выставки страны

На каких объектах ВДНХ сохранилось прежнее название Главной выставки страны

editor
By editor
29
всхв
Фото © пресс-служба ВДНХ

ВДНХ предлагает взрослым и маленьким гостям узнать больше об истории Главной выставки страны. Как известно, открывшись в 1939 году, она называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой (ВСХВ) и лишь в 1959-м сменила название на Выставку достижений народного хозяйства — ВДНХ. Но первое название не забыто. Его отражает ряд исторических объектов Выставки.

Громче всех о первом названии Главной выставки страны «заявляет» арка Южного входа. Строительство этого объекта проводилось с 1951 по 1953 год, проект был разработан архитекторами В. Воскресенским, Г. Лебедевым, Д. Олтаржевским, А. Овчинниковым при консультации И. Жолтовского. Слова «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» невозможно не заметить — они красуются в верхней части арки. Эта надпись была воссоздана при реставрации сооружения, но такую же надпись на лепных медалях в верхней его части можно было разглядеть и ранее. Эту же часть арки украшает пышный лепной декор: гирлянды овощей, вазы, рога изобилия и огромный пшеничный сноп. Автором лепнины является П. Грибков. Отделка верхней части арки Южного входа композиционно напоминает красивейшие городские ворота итальянского города Равенны (Porta Pamphilia), построенные в 1580 году и известные также как Порта Грегориана (Porta Gregoriana), названные так в честь одноименного папы Григория XIII.

Надпись «ВСХВ», если присмотреться, можно прочесть в орнаменте оконных решеток, закрывающих окна строений № 291 и № 288 — насосных станций фонтанов Центральной аллеи. Станции с открытой колоннадой, выполненные в стиле неоклассицизма, были построены в 1954 году и являются исторически ценными градоформирующими объектами. Автор проекта — знаменитый советский архитектор Ю. Щуко, который также был одним из авторов проекта самого монументального сооружения Выставки — павильона № 1 «Центральный».

Буквы «ВСХВ» можно заметить и на витражах павильона № 58 «Земледелие», где расположился Музей славянской письменности «Слово», и под потолком в зале павильона № 35 «Главтабак». Все эти павильоны — объекты культурного наследия федерального значения. В павильоне № 35 в настоящее время завершается комплексная реставрация.

Так, в павильоне № 35 «Главтабак» первое название Главной выставки страны заключено в изящную рамку. Оно соседствует с нарядным орнаментом на потолке и стенах — стилизованным изображением цветков и листьев табака. Совсем скоро все желающие его увидят. В отреставрированном павильоне откроется чайная («Клуб чайной культуры»), где гости ВДНХ смогут познакомиться с культурным наследием китайских и русских чайных церемоний, а также попробовать разные сорта чая из России, Китая, Индии, Африки, Японии, Вьетнама.

А в холле павильона № 311 «Шелководство», где в настоящее время работает ресторан «Оттепель», колонны украшает лепнина и надпись «ВПВ 1956». Аббревиатура расшифровывается как «Всесоюзная промышленная выставка». Эта выставка была открыта 4 июня 1956 года на территории ВСХВ. Ее основной задачей была демонстрация успехов науки и промышленности СССР, результатов научно-технического прогресса и передового производственного опыта. Промышленной выставке были переданы 12 павильонов. Еще в 9 павильонах демонстрировались достижения промышленности и сельского хозяйства. В павильонах ВПВ и на ее открытых площадках размещалось более 30 тысяч экспонатов: машин, станков, приборов, моделей, макетов. Тогда же появились новые названия павильонов: «Машиностроение», «Станкостроение», «Геология, нефть и химия», «Легкая промышленность». Встречались в этом ряду и совсем уж непривычные для слуха современных людей названия, например «Масложировая и пищевкусовая промышленность», «Лубяная промышленность», «Шелководство».

В рамках масштабной реставрации эти и другие свидетельства большой истории Главной выставки страны бережно сохраняются.

Предыдущая статья
The Nia презентовала обжигающий сингл «В огне»
Следующая статья
Культурные Среды с Синдромом любви

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru