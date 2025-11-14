Оплата публикаций

Лариса Долина исполнит песню Инстасамки в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика»

Лариса Долина. Фото: пресс-служба ТНТ

Лариса Долина присоединилась к актёрскому составу новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». В проекте она сыграет двоюродную тётку товарища Саахова — влиятельную родственницу главного антагониста, которую тот привлекает для контроля своих активов, в частности банка имени Саахова, где героиня Долиной занимает пост главного бухгалтера.

По сюжету, в одном из эпизодов Лариса Долина появится в неожиданном образе и исполнит песню Инстасамки «За деньги да», как отмечают авторы, «в лучших традициях корпоративной бухгалтерии». Сцена станет одним из самых ироничных музыкальных моментов картины.

Лариса Долина: “Моя героиня в картине «Невероятные приключения Шурика» – это женщина властная, которая очень любит деньги. Она управляет всем и всеми. И у неё не забалуешь! Это такая сильная, очень мощная натура. Я не первый раз играю таких женщин. И для того, чтобы она получилась такой, какой ее задумал режиссер, нужно свою героиню полюбить, какой бы она ни была. Даже если она отрицательный персонаж. А здесь она, конечно, сильно отрицательный персонаж”.

В центре сюжета фильма — невероятная история любви Шурика и Нины, переносящая зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Создатели решили уйти от формата оммажа одному фильму и собрать целую вселенную отсылок: здесь встречаются «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и классические мюзиклы.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме появятся десятки известных актёров и музыкантов — среди них ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Михаил Галустян, Никита Кологривый, Ирина Горбачева, Ваня Дмитриенко, IOWA, The Hatters, Слава Копейкин и другие. Каждый из артистов выйдет за рамки привычного репертуара и представит неожиданные дуэты и каверы.

Проект создают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — авторы новогодних хитов ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё!» и «Небриллиантовая рука».

