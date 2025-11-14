«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовятся к свадьбе

Пройдёт совсем немного времени и зрители увидят премьеру третьего сезона комедийного хита «Мама будет против», съёмки которого проходили в Екатеринбурге. В новых сериях к своим ролям вернулись: Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Блёданс, Андрей Рожков, Илана Дылдина и Михаил Тарабукин.

В этот раз бывший грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай Батонов (Роман Постовалов) готовится к свадьбе с Наташей (Ксения Корнева). Дав формальное согласие, Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) разворачивает подпольную деятельность против этого брака. К тому же ей нужно сохранить власть над собственным двором, на который посягнула могущественная управляющая компания.

Одной из ключевых тем сезона станет подготовка к свадьбе. «Моя героиня, конечно же, переживает, хочет, чтобы всё получилось идеально, но препятствий будет много, — говорит Ксения Корнева. — Я, как девчонка, которая любит удобную одежду, читала сценарий с мыслями: «Боже мой, это же сколько времени придётся провести в свадебном платье». При этом на своей свадьбе я тоже хотела бы стать принцессой и самой красивой, в платье с размером в дом».

«Старались внести в сценарий все атрибуты, без которых нельзя представить свадьбу, пройти со зрителями весь цикл подготовки к торжеству, — рассказывает Сергей Ершов. — Саму свадьбу снимали два дня. Причём в промежутке между ними были две недели. Конечно, переживали, что погода может кардинально измениться. Например, в первый день солнышко, а через две недели лежит снег. Ведь на Урале такое бывает. Но всё равно пошли на риск и на всякий случай сделали свадьбу под шатром».

Также зрителей ждут сцены с участием вертолётов, мотоциклов, экскаваторов, фудтрака и другого транспорта. В сериале герои перекрывают весь город, чтобы найти важные документы, возвращаются в 1973-й, отправляются к озеру ради Тамары Игоревны и попадают в другие приключения. «В одной сцене на мне был гидрокостюм, а тонул я с поролоновой грудью. Никак не мог погрузиться в воду, поролоновые вставки срабатывали как поплавки. Меня, как акулу в «Челюстях», поднимали наверх, я и так, и этак, в итоге привязали к ноге гири, чтобы вертикально уходил под воду», — вспоминает Дмитрий Брекоткин.