Легенда возвращается в новом амплуа: спин-офф легендарного сериала «След»

Стартовал премьерный показ спин-оффа одного из самых рейтинговых детективов в истории российского телевидения – «След. Новые легавые». Первые эпизоды посвящены майору Круглову. Уход главного героя из ФЭС, переосмысление принципов, обвинение в тяжком преступлении, гибель друзей и поиск настоящих преступников, которые стараются не оставлять следы. Зрителей ждет захватывающий многослойный сюжет и неочевидный главный антагонист.

В юбилей самого опытного оперативника ФЭС Николая Круглова на него обрушиваются тяжелые испытания. После роковой ошибки на задании, которая привела к серьезной травме коллеги, Николай Петрович добровольно уходит в отставку и пытается обрести покой в тихом городке на Волге. Только спокойной жизни не получилось.

Атмосферный детектив разворачивается в живописной, но криминальной провинции, где уютные улочки скрывают тёмные тайны, вчерашние друзья могут оказаться заклятыми врагами.

Первое же дело, в которое оказывается вовлечён Круглов, шокирует даже видавших виды полицейских: в поле находят тело танцовщицы местного клуба. Это преступление, стилизованное под мистический ритуал, становится началом головоломки и приводит к разоблачению могущественной ОПГ, которая опутала весь район сетью производства суррогатного алкоголя и нелегального майнинга.

Расследование сводит Круглова с местными операми, которым еще только предстоит стать настоящими профессионалами. Вместе они превратятся в новую, необычную команду.

Темпераментный и авантюрный старший лейтенант Стас Щербаков готов нарушить правила ради правды, а за его грубоватой внешностью скрывается ранимая душа и талант художника.

Аглая Титова – блестящий криминалист, умная и закрытая. Её холодная рассудительность – блестящее дополнение к горячности Стаса.

Данила Бестужев – интеллигентный выпускник юридической академии, гурман и тонкий ценитель прекрасного.

Вместе им предстоит раскрыть не одно преступление, пройти через предательства, неожиданные союзы и научиться доверять друг другу.