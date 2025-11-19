Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы вдохновил юных патриотов

Музей Победы вдохновил юных патриотов

T1
By T1
92
патриоты
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Заключительный этап X Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» стартовал в Музее Победы 18 ноября. Почти 800 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений демонстрируют свое мастерство в рамках масштабного смотра строя и песни.

«Это очень значимо, что итоговый смотр проходит в Музее Победы! Наша цель воспитать детей настоящими патриотами и здесь они видят и славу нашего народа Победителя, и славу нашего оружия! Здесь ребята из разных уголков страны, которые раньше могли это увидеть только по телевизору, а теперь они вот здесь, конечно их переполняют эмоции», – сказал руководитель команды юнармейского отряда школы №4 г. Никольск Владимир Комаров.

«И патриотическое воспитание детей очень важно. Не случайно сейчас этот вопрос и на уровне Президента и всех, всех, ставится во главу угла! Иначе поколение будет потеряно. Патриотика это самое главное в воспитании. Отсюда и появляются те герои, которые в Великую Отечественную проявляли себя и сейчас в ходе специальной военной операции. Ведь вспомните, сколько детей были героями, целая армия! А они и воспитывались на примере своих отцов и дедов», – добавил он.

Участниками выступлений в Музее Победы стали победители отборочных соревнований из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Свердловской, Самарской, Московской областей, Республики Удмуртия, Пермского, Хабаровского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Мы сегодня в качестве почетных гостей, потому что мы уже девятикратные победители конкурса! И мы очень рады, что нам выпала честь приехать в Музей Победы! Ну что за красотища здесь! И атмосфера потрясающая! Здесь мы показываем свою стойкость и мужество, и желаем чтобы все проявили себя также, и выступили отлично», – отметила учащаяся 10 класса школы Ростовской области Вероника Рубисова.

В Зале Славы и Зале Полководцев Музея Победы обладатели Гран-при отборочных туров из различных регионов демонстрируют свои музыкальные таланты и строевую выправку. После подведения итогов конкурса награждение победителей состоится в КЗ «Измайлово». Победители получат специальные призы, дипломы, а также памятные знаки.

Почетными гостями смотра стали представители ФСО России, Президентского Полка ФСО, Росгвардии, Московского военного округа, Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, правительств Приморского края и Ростовской области, Московской городской Думы, Российской Ассоциации Героев, преподаватели военных учебных заведений и ветераны боевых действий.

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по инициативе Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» под эгидой Министерства обороны РФ. Всего в 2025 году в отборочных турах приняли участие более девяти тысяч детей и молодежи от 6 до 22 лет и их наставников из разных городов России.

Предыдущая статья
Московские музеи стали лидерами по заявкам на развитие инклюзии
Следующая статья
Легенда возвращается в новом амплуа: спин-офф легендарного сериала «След»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru