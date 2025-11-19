Музей Победы вдохновил юных патриотов

Заключительный этап X Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» стартовал в Музее Победы 18 ноября. Почти 800 воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений демонстрируют свое мастерство в рамках масштабного смотра строя и песни.

«Это очень значимо, что итоговый смотр проходит в Музее Победы! Наша цель воспитать детей настоящими патриотами и здесь они видят и славу нашего народа Победителя, и славу нашего оружия! Здесь ребята из разных уголков страны, которые раньше могли это увидеть только по телевизору, а теперь они вот здесь, конечно их переполняют эмоции», – сказал руководитель команды юнармейского отряда школы №4 г. Никольск Владимир Комаров.

«И патриотическое воспитание детей очень важно. Не случайно сейчас этот вопрос и на уровне Президента и всех, всех, ставится во главу угла! Иначе поколение будет потеряно. Патриотика это самое главное в воспитании. Отсюда и появляются те герои, которые в Великую Отечественную проявляли себя и сейчас в ходе специальной военной операции. Ведь вспомните, сколько детей были героями, целая армия! А они и воспитывались на примере своих отцов и дедов», – добавил он.

Участниками выступлений в Музее Победы стали победители отборочных соревнований из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Свердловской, Самарской, Московской областей, Республики Удмуртия, Пермского, Хабаровского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Мы сегодня в качестве почетных гостей, потому что мы уже девятикратные победители конкурса! И мы очень рады, что нам выпала честь приехать в Музей Победы! Ну что за красотища здесь! И атмосфера потрясающая! Здесь мы показываем свою стойкость и мужество, и желаем чтобы все проявили себя также, и выступили отлично», – отметила учащаяся 10 класса школы Ростовской области Вероника Рубисова.

В Зале Славы и Зале Полководцев Музея Победы обладатели Гран-при отборочных туров из различных регионов демонстрируют свои музыкальные таланты и строевую выправку. После подведения итогов конкурса награждение победителей состоится в КЗ «Измайлово». Победители получат специальные призы, дипломы, а также памятные знаки.

Почетными гостями смотра стали представители ФСО России, Президентского Полка ФСО, Росгвардии, Московского военного округа, Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, правительств Приморского края и Ростовской области, Московской городской Думы, Российской Ассоциации Героев, преподаватели военных учебных заведений и ветераны боевых действий.

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по инициативе Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» под эгидой Министерства обороны РФ. Всего в 2025 году в отборочных турах приняли участие более девяти тысяч детей и молодежи от 6 до 22 лет и их наставников из разных городов России.