Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир театраМузыка восходящего солнца

Музыка восходящего солнца

T1
By T1
100
Final scene of Act 1 of 'The Pearl Fishers' by Bizet
Final scene of Act 1 of 'The Pearl Fishers' by Bizet" - "Gallica"

Начало: Музыка восходящего солнца, Ориентир II. Восток романтический. XIX век.

Ориентир III. Восток русский. Как родной

По приверженности ориентализму с французами могли сравниться только русские. Повлияла на такое положение вещей территориальная экспансия Российской Империи на Кавказ и в Центральную Азию. В отличие от Британской империи, Франции, Испании и Португалии, осваивавших далеко отстоящие от их исконных территорий Новый свет, Африку и Индию, Россия медленно расширялась за счёт соседних земель. Жившие на сопредельных территориях народы «смешивались» в большей степени, чем те, что подвергались западной колонизации. В результате «русский» Восток мыслился не столько «внешним», сколько «внутренним» и, в частности, для российских композиторов стал чертой скорее национального стиля, чем «экзотического».

Ориентальный «подлог» Рубинштейна

В 1854 году, в разгар Крымской войны, не имея каких-то конкретных планов на жизнь и работу, Антон Рубинштейн на несколько лет покинул Россию. Проще говоря, эмигрировал. Денег у него практически не было, но финансовую поддержку оказал Матвей Виельгорский, а с трудоустройством помог Ференц Лист, приютивший русского музыканта на первое время в Веймаре и называвший его «Ван II» за внешнее сходство с молодым Бетховеном. Впрочем, Рубинштейн стремился в первую очередь везде исполнять собственные произведения и не скрывал, что рассчитывал найти признание в Европе как композитор.

Bizet - Les pêcheurs de perles, act II - Enrico Caruso as Nadir (Metropolitan Opera 1916) - The Victrola book of the opera
Bizet — Les pêcheurs de perles, act II — Enrico Caruso as Nadir (Metropolitan Opera 1916) — The Victrola book of the opera

Перемена климата, знакомства с новыми людьми и впечатления от разных стран всегда оказывают стимулирующее воздействие на творчество. Одним из самых значительных произведений того периода стал цикл романсов «Двенадцать песен Мирза Шафи из персидского сборника Боденштедта», написанный в середине 1854 года. Фридрих Боденштедт — немецкий поэт и переводчик — попытался позднее выдать стихи за свои собственные, уверяя, что Мирза Шафи лишь обучал его языкам в Тифлисе, однако правда не укрылась от опытных литературоведов: они были знакомы с оригиналами и доказали, что произведения Боденштедта — лишь переводы с персидского и азербайджанского стихов Мирза Шафи Вазеха и других поэтов.

В итоге в русском языке за циклом Рубинштейна закрепилось вполне простое название: «Персидские песни». Более того, ученик Рубинштейна, П. И. Чайковский сделал эквиритмический перевод текстов на русский язык. Именно в таком виде песни были изданы и отправились завоёвывать слушателей.

книга

Стихи, особенно те, что были отобраны Рубинштейном, воспевают жизнь, любовь, женскую красоту, мудрость и радость. Облекая их в звуковую форму, Рубинштейн обратился как к уже знакомым нам приёмам музыкального ориентализма, так и к новым.

Из знакомого:

  • «мерцание» мажора и параллельного минора, например, уже в первой песне, Nicht mit Engeln in blauen Himmelszelt (Зулейка);
  • органные пункты (мы упоминали их в связи с Ф. Давидом и Р. Шуманом), в том числе на чуждой европейскому гармоническому мышлению, зато колоритной пустой квинте, например, в Ich fühle deinen Odem (Нас по одной дороге);
  • тонкая музыкальная орнаментика, сотканная из секвенцируемых триолей и дуолей, как в серенаде Seh’ ich Deine zarten Füsschen an (Как увижу твои ножки), в той же Ich fühle deinen Odem или в Schlag’ die Tschadra zurück (Скинь чадру с головы);

Из нового — ладовые эксперименты с понижением второй ступени и с применением типичной для «восточной» музыки увеличенной секунды (к ней же, например, затем обратился Ж. Бизе в теме, символизировавшей роковую судьбу Кармен). Таковы, скажем, импровизационные ритурнели в Schlag’ die Tschadra zurück и Neig’ schöne Knospe (Нераспустившийся цветочек) — помимо «восточных» секунд там ещё и обильно применены хроматизмы, типичный европейский музыкальный «эвфемизм», чья цель — создать у слушателя иллюзию характерной для восточных ладов, но неиспользуемой столь широко на западе микрохроматики.

Рубинштейн создал убедительные ориентальные зарисовки, не будучи при этом ни на Кавказе, ни в одной другой стране Востока. Музыковедами установлено, что вдохновение композитор нашёл в молдавской и еврейской музыке, усвоенной им в детстве благодаря матери. Исследователи указывают и на ладовые параллели, и на схожесть импровизированных ритурнелей в песнях с молдавскими наигрышами на флуере (свирели) или скрипке (т. н. «дойна»), и на прямые цитаты: Die Weise guter Zecher ist (Тому, кто хочет жить легко), например, цитирует еврейскую песню «Козлёнок».

Feramor, figurino di Franz Gaul per Feramors (1872) - Archivio Storico Ricordi
Feramor, figurino di Franz Gaul per Feramors (1872) — Archivio Storico Ricordi

Спустя четыре года Антон Рубинштейн вернулся в Санкт-Петербург и широко развернул там обширную музыкальную деятельность. Начав с организации еженедельных «собраний» у себя на квартире, включавших как исполнение музыки, так и последующее её бурное обсуждение, он дошёл до того, что стал одним из организаторов «Русского музыкального общества» и основателем первой русской консерватории. Остаётся только удивляться тому, как погружённый в бурную общественную, педагогическую и концертную жизнь Рубинштейн находил время ещё и для сочинения музыки!

* * *

В программу третьего концерта фестиваля «Опера Априори», «Персидских песен любви», помимо номеров из «Искателей жемчуга» Ж. Бизе, «турецкой» музыки Бетховена и вокального цикла А. Рубинштейна входят также фрагменты из его оперы «Фераморс», написанной в 1861–62 годах под впечатлением от французских ориентальных опер на уже знакомый сюжет Мура: знаменитая Баллада Фераморса из первого акта, ария Лаллы Рук из второго и «Танец невест Кашмира с лампадами».

Другую часть программы составляют произведения, запечатлевшие разные грани русского «внутреннего» Востока:

  • «Исламей», восточная фантазия М. Балакирева для фортепиано, в основе которой лежит кавказский танец;
  • «Лезгинка» С. Ляпунова из его цикла «12 трансцендентных этюдов», написанных в качестве «ответа» Ф. Листу;
  • «Весна», песня армянского композитора Комитаса (1869–1935), основанная на народной мелодии;

Дополняют их песни современного татарского композитора Эльмира Низамова: «Райские птицы» на стихи Ольги Левадной и «Соловей» на стихи Габдуллы Тукая.

Сергей ЕВДОКИМОВ / публикуется с разрешения автора.

Предыдущая статья
Легенда возвращается в новом амплуа: спин-офф легендарного сериала «След»
Следующая статья
Фестивали российского кино прошли сразу в трех новых странах

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru