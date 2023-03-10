«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» В ПЕРМИ: БЕЗ КОМПРОМИССОВ

В Пермском театре оперы и балета начались репетиции новой постановки оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Спектакль, над которым работают режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и художница Лариса Ломакина, будет впервые представлен 1, 2, 4 и 5 апреля.

Для любого музыкального театра появление в репертуаре произведений Рихарда Вагнера — подтверждение принадлежности к высшей оперной лиге. Написанный 29-летним композитором всего за семь недель, «Летучий голландец» (1841) стал первой оперой, заставившей говорить о Вагнере как о реформаторе, навсегда изменившем облик оперного жанра.

Символично, что первую в новейшей истории Перми постановку оперы Рихарда Вагнера — ниспровергателя догм, шокировавшего и удивлявшего публику на протяжении всего своего творческого пути, — осуществляют режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и художница Лариса Ломакина. Их дебютом на большой оперной сцене стала «Кармен» Жоржа Бизе — в 2022 году спектакль Пермского театра оперы и балета получил шесть номинаций на Национальную театральную премию «Золотая Маска» и был удостоен награды за лучшую работу дирижера в опере.

«Летучий голландец» станет прецедентом совместной постановки (копродукции), осуществляемой двумя крупными отечественными музыкальными театрами. Премьера спектакля Константина Богомолова пройдет 1–5 апреля на сцене Пермского театра оперы и балета, осенью 2023 года московская премьера постановки откроет сезон 2023/2024 театра Новая Опера. В дальнейшем «Летучий голландец» будет показываться попеременно на сценах обоих театров-партнеров, в Перми и Москве.

Филипп Чижевский, дирижер, музыкальный руководитель постановки:

— Любая постановка оперы Вагнера сродни восхождению на Эверест — это вызов, который человек бросает стихии. Ты тренируешься, готовишь снаряжение и отправляешься в далекий путь — и неизвестно, что тебя там ждет. Человеческий голос у Вагнера — щепка, брошенная в океан. Его музыка требует огромных усилий — физических, моральных, интеллектуальных, причем и от музыкантов, и от зрителей. «Летучий голландец» считается первой из зрелых опер Вагнера, но, слушая ее, ты понимаешь, что она написана еще очень молодым человеком. Для постановки в Пермской опере мы остановились на оригинальной, первой редакции «Летучего голландца», которая подчеркивает художественную бескомпромиссность этого произведения.

Фото - Андрей ЧУНТУМОВ

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