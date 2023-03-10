В Белгородской филармонии завершился XII Международный музыкальный фестиваль — BelgorodMusicFest 2023 «Борислав Струлёв и друзья»

Одно из масштабных и долгожданных событий культурной жизни Белгородской области продолжалось с 25 февраля по 4 марта. Арт-директор и идейный вдохновитель фестиваля, виолончелист, продюсер Борислав Струлёв приблизил весну яркими премьерами и разнообразными по жанрам концертными программами. Слоган фестиваля этого года – «Вспоминая open-air». Именно тот, который прошёл в августе 2022 года при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, и собравший более 100 000 зрителей и более 500 артистов на 5 площадках Белгорода.

Торжественная церемония открытия XII Международного музыкального фестиваля прошла 25 февраля. Открыла новую главу традиционного белгородского фестиваля Скрябин-гала «Звуковой зазыв» – литературно-музыкальная композиция по музыке Александра Скрябина и прозе Константина Бальмонта, в которой прозвучали фрагменты самых значимых и крупнейших сочинений Скрябина. С Симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением дирижёра Большого театра России, лауреата международных конкурсов Алексея Богорада в роли чтеца и пианиста выступил заслуженный артист России Александр Покидченко. В одном отделении публика смогла услышать крупнейшие и известнейшие сочинения Скрябина. Невероятная театральная драма, основанная на жизни композитора, продолжила художественно-биографический жанр, ставший уже традиционным для фестиваля. Так в 2018 году публика увидела литературно-музыкально-театральную композицию «Чайковский. Метаморфозы».

Продолжила вечер «Романтика советской песни». С большим теплом встретила публика лучшие советские песни в исполнении солистов – звёзд телевизионного проекта «Романтика романса» Ирины Крутовой, Алёны Долбик и Ильи Алтухова, а также инструментального ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением заслуженного артиста России Александра Покидченко. В этот вечер Александр показал себя поистине многогранным артистом, представшим в амплуа разных эпох.

Помимо управления работой фестиваля, важная задача Борислава Струлёва – творить на сцене вместе со своими талантливыми друзьями.

В первом отделении виолончель Борислава Струлёва воплощала гениальные творения Скрябина, а во втором — «Колыбельную Светланы» друга Борислава, метра Тихона Николаевича Хренникова.

1 марта состоялся второй концерт BelgorodMusicFest. Творческое приношение легендам романса Вадиму Козину, Петру Лещенко и Изабелле Юрьевой представила актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ Наталья Рожкова с её ансамблем. Казалось, что своим чарующим тембром и уникальной манерой подачи она перенесла всех нас во времена этих легенд. Виолончель Борислава Струлёва заменила голос Петра Лещенко в романсе «Уходит вечер», который виолончелист исполнил вместе с Натальей Рожковой.

Во втором отделении выступил неподражаемый и полный драйва актёр театра и кино, певец и композитор Иван Замотаев и его «Замотаев-бэнд». Между исполнением своих хитов, Иван читал стихи выдающихся поэтов. Аудиторию сразила песня «Прасковья» на стихи Сергея Плотова. И если бы не вечерний поезд, концерт мог бы продолжаться до глубокой ночи.

3 марта театральную страницу фестиваля открыл спектакль «Красная Шапочка и волшебный пирог» от постоянного участника BelgorodMusicFest – Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина (Москва). Это не классическая, а совершенно новая интерпретация всем известной сказки, в которой девочка победила зло и обрела много-много друзей. Постановку с огромным количеством шуток, танцев и музыкальных номеров понравилась и малышам, и взрослым, а музыку к спектаклю написал уже полюбившийся фестивальной публике певец Иван Замотаев.

Дети являлись непосредственными участниками этого интерактивного действа. Такого громкого и радостного приёма от детей на фестивале ещё не было никогда.

Завершил фестивальную программу финальный концерт, который состоялся 4 марта. Первое отделение потрясло публику широким охватов жанров и громких имён. Состоялась премьера увертюры Антонио Сальери из оперы «Трубочист». Громким событием вечера стало музыкальное приношение Дмитрию Хворостовскому, песня «Журавли», приуроченная к 80-летию Сталинградской битвы. Особенно символично и трогательно она прозвучала в дуэте уроженца Волгограда, певца и композитора, известного баритона Николая Землянских и Борислава Струлёва. Также ещё одной премьерой стала авторская песня Николая Землянских «Письмо любимой», которую он исполнил вместе с Бориславом.

Изюминкой концерта были эксклюзивные музыкальные номера, посвящённые памяти великих композиторов – первопроходцев электронной музыки, авторов мелодий к известным фильмам – Вангелиса и Эдуарда Артемьева. «Mythodea» Вангелиса, «Свой среди чужих» и Lacrimosa из Реквиема «Девять шагов к преображению» Артемьева впервые были исполнены на виолончели. Вместе с Бориславом Струлёвым их представили Симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением дирижёра Юрия Ткаченко, Академический хор Белгородской филармонии (главный дирижёр – Елена Алексеева).

Специальным гостем фестиваля стал актёр, гармонист и исполнитель казачьих песен Юрий Щербаков, который снимался в таких известных картинах как «Солнечный удар» и «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова, а также «Анна Каренина» Карена Шахназарова... Этот настоящий герой нашего времени сумел до слёз покорить публику и затронуть сердца глубокими фронтовыми казачьими песнями.

Сюрпризом для публики стал выход его супруги Натальи Щербаковой. Музыканты завершили программу уже дуэтом. Прозвучали песни о любви, такие как «Я не знаю со мной что случилося», «Под окном широким», «Есть ли любовь на свете».

Завершил фестиваль уникальный инструментальный дуэт «Белый Острог», в составе которого Юрий Матвеев (электро-гитара) и Артём Якушенко (электро-скрипка). Музыканты покорили весь мир, получив много наград и признание критиков. Они буквально электризовали аудиторию, которая и так была заряжена огромным количеством эмоций. Арт-директор фестиваля Борислав Струлёв сыграл с «Белым Острогом» музыкальный номер «Transsiberian», поставив яркую точку в программе фестиваля.

На протяжении всех дней в фойе Большого зала добавляла ярких красок в атмосферу фестиваля выставка «АРТ ВИОЛОНЧЕЛЬ» Вниманию гостей были предложены арт-объекты, созданные во время летнего оpen-air, в течение которого любой белгородец от мала до велика мог проявить себя и собственными руками разрисовать виолончель. Всего за время летнего фестиваля белгородцы украсили 40 виолончелей. В фойе Большого зала были представлены самые яркие и оригинальные работы.

Отметим, что часть билетов на все события фестиваля передали семьям военнослужащих, а на детский спектакль пригласили ребят с ОВЗ.

Фестиваль проходил при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области. Более 2 тысяч человек посетили фестиваль в этом году.

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