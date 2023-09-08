Limerence: Галерея Reloft Art представляет первую персональную выставку Елизаветы Григоровой, посвященную опыту влюбленности

Галерея Reloft Art представляет первую персональную выставку Елизаветы Григоровой, посвященную опыту влюбленности. Термин «лимеренция», введенный клиническим психологом Дороти Теннов в 1970-х годах, описывает романтическое влечение к другому человеку, сопровождающееся сильной эмоциональной зависимостью от объекта желания.

Елизавета Григорова. Август II. 2023. Бумага, акрил, гуашь, тушь, 30х55

Проект Елизаветы Григоровой обнажает проблемы популярной культуры, в рамках которой придаются нормированию любые предельные переживания человека. Ее работы привлекают наше внимание к тому, как общество стремится классифицировать и упрощать сложные эмоции, такие как разочарование, скорбь, ревность или смятение.

Образ бабочки в работах – символ легкости и хрупкости, рождения и угасания – становится условной единицей художественного языка. В своей живописи художница улавливает интенсивность лимеренции и ее преобразующую силу, но также и темную сторону — боль и разрушение, скрытые за утратой человеком власти над собой.

Елизавета Григорова – молодая московская художница, студентка мастерской Айдан Салаховой. Участник выставочных проектов в галереях Cube Moscow, Гоголь Центр, Artgartgallery, МЦХШ, Sistema Gallery, Omelchenko Gallery. Участник ярмарки ART Russia и Московской биеннале современного искусства в 2022 году.

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